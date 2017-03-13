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Вера Брежнева с дочкой произвели фурор на закрытом показе в Киеве

Сегодня, 19:36
5 апреля, в Украине, а точнее в Киеве прошла закрытая вечеринка, организованная по случаю выхода новой весенне-летней коллекции бренда Dolce&Gabbana.

Вера Брежнева с дочкой произвели фурор на закрытом показе в Киеве
Модное шоу получило название Tropico Italiano. Звезды и любители брендовых новинок могли познакомиться и примерить эксклюзивные наряды. В числе приглашенных была певица Вера Брежнева, которая в этот день решила взять с собой дочку 16-летнюю Соню Купер. Мама и дочка позировали в черно-белых нарядах от Dolce&Gabbana.

Вера Брежнева с дочкой произвели фурор на закрытом показе в Киеве


Поклонники выразили восхищение тем, как молодо выглядит Вера и как уверенно смотрится Соня.

Вера Брежнева с дочкой произвели фурор на закрытом показе в Киеве

← Полина Гагарина с сыном приняли участ... Женатый Александр Носик без стеснения... →

Ключевые слова: Вера Брежнева

Количество просмотров: 8 697
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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