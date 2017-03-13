Вера Брежнева с дочкой произвели фурор на закрытом показе в Киеве

Модное шоу получило название Tropico Italiano. Звезды и любители брендовых новинок могли познакомиться и примерить эксклюзивные наряды. В числе приглашенных была певица Вера Брежнева, которая в этот день решила взять с собой дочку 16-летнюю Соню Купер. Мама и дочка позировали в черно-белых нарядах от Dolce&Gabbana.Поклонники выразили восхищение тем, как молодо выглядит Вера и как уверенно смотрится Соня.