Наталья Рудова неожиданно выложила тест на беременность

Если быть точнее, то Наташа просто опубликовала снимок теста... не понятно на беременность, овуляцию или еще что-то. Многие говорят, что в тестах такого типа должна быть не полоска, а крестик.В общем дебатов масса, но факт один - момент, когда Рудова разместила у себя в Инстаграм простите описанную палочку она назвала "Прекрасным днем". Так что, может, если до детей далеко, хоть мужика найти.Не будет времени на такие глупости.