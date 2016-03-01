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Наталья Рудова неожиданно выложила тест на беременность

Сегодня, 00:35
За последний год 33-летняя актриса Наталья Рудова не были замечена с мужчиной и вдруг объявила о беременности.

Наталья Рудова неожиданно выложила тест на беременность
Если быть точнее, то Наташа просто опубликовала снимок теста... не понятно на беременность, овуляцию или еще что-то. Многие говорят, что в тестах такого типа должна быть не полоска, а крестик.

Наталья Рудова неожиданно выложила тест на беременность

Наталья Рудова неожиданно выложила тест на беременность


В общем дебатов масса, но факт один - момент, когда Рудова разместила у себя в Инстаграм простите описанную палочку она назвала "Прекрасным днем". Так что, может, если до детей далеко, хоть мужика найти.

Наталья Рудова неожиданно выложила тест на беременность


Не будет времени на такие глупости.

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Ключевые слова: Наталья Рудова

Количество просмотров: 6 552
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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