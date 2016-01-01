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Накануне родов Анна Седокова показала "беременные" фото в бикини

Сегодня, 00:38
Совсем скоро 34-летняя певица сегодня Анна Седокова станет мамой. Еще с утра она порадовала новой порцией качественных снимков, где все желающие могли насладиться увеличившейся на 2 размера грудью.

Накануне родов Анна Седокова показала "беременные" фото в бикини
Показать эти солнечные картинки ей посоветовала подруга Наталья Рудова:

"РА @rudovanata сказала, что это фото нужно срочно в ленту. Что оно лучше. Я ей верю)) Она эксперт у нас"

- написала Анна.

Накануне родов Анна Седокова показала "беременные" фото в бикини


Видно, что срок еще более солидный. Поэтому удивительно то, что сегодня Анна отправится на съемки, о чем она так же поведала сама:

Накануне родов Анна Седокова показала "беременные" фото в бикини


"Доброе утро. Я знаю,что давно не писала длинные посты , знаю что не выкладывала фото, но с каждым днём все больше перемен во мне и я чувствую , как вместе с моим телом меняется жизнь вокруг) Я стала медленной , очень медленной. Словно IPhone 3;) Как будто мой мощный процессор в голове, придумывающий 1001 идею в минуту , заменили на старинный и я пытаюсь как то его ускорить ,честно , но пока все мимо ))) Я сейчас самый смешной персонаж во вселенной. Все забываю, все пропускаю, плачу, смеюсь без повода, ругаюсь , мирюсь ))) Местная сумасшедшая ))) Иииии.. Ещё есть крутая новость . Еееее!!! Завтра начинаем снимать мега/супер/невероятное .... мммм... не скажу пока что. Забыла".

Накануне родов Анна Седокова показала "беременные" фото в бикини


Поклонники заботятся об Ане и просят, чтобы она побольше времени отдыхала. Но ведь кому-то надо буде кормить троих детей. Так что все правильно.

Накануне родов Анна Седокова показала "беременные" фото в бикини

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 11 050
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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