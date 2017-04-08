Натали родила сына

7 апреля певица стала мамой в третий раз.Женщина и ее супруг стали родителями сына.В последнее время среди звезд популярны роды за рубежом, но Натали решила рожать в Москве.Мальчик родился с идеальными параметрами, 51 см роста и 3500 граммов веса.«Никто не мог определить, когда Наташе точно предстоит рожать. Это в первую беременность легко сказать, а с третьей гораздо сложнее. Сегодня она поехала к врачу, решила остаться там, а вечером родила! Так что это случилось неожиданно», - поведал муж Натали журналистам.Поздравляем Натали и ее супруга Александра с рождением сына.