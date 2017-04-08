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Натали родила сына

Сегодня, 13:43
Накануне в семье Натали случилось радостное событие.

Натали родила сына
7 апреля певица стала мамой в третий раз.

Женщина и ее супруг стали родителями сына.

В последнее время среди звезд популярны роды за рубежом, но Натали решила рожать в Москве.

Натали родила сына


Мальчик родился с идеальными параметрами, 51 см роста и 3500 граммов веса.

«Никто не мог определить, когда Наташе точно предстоит рожать. Это в первую беременность легко сказать, а с третьей гораздо сложнее. Сегодня она поехала к врачу, решила остаться там, а вечером родила! Так что это случилось неожиданно», - поведал муж Натали журналистам.

Поздравляем Натали и ее супруга Александра с рождением сына.

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Ключевые слова: Натали

Количество просмотров: 7 241
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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