Дмитрий Дибров рассказал о своем отношении к зятю

Дибров откровенно поговорил с ведущей Юлией Меньшовой.В эфире была затронута тема старших детей телеведущего от предыдущих браков.Дмитрий поведал, что его старшая дочь Лада вышла замуж. Отец положительно оценил выбор своей дочки.«С дочерью у меня самые добрые отношения. Сейчас вот был в Париже, познакомился с ее мужем… Я познакомился с ним только после свадьбы. Прекрасный парень, чудесно воспитан… Юля, но это не моя жизнь. Я сделал все, чтобы дочь жила в Париже, получила прекрасное образование и прекрасную генетику… Жизнь не была бы такой драматичной, если бы все на свете можно было отмотать…» – рассказал мужчина.