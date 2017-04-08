Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дмитрий Дибров рассказал о своем отношении к зятю

Сегодня, 13:57
Недавно популярный телеведущий Дмитрий Дибров стал гостем программы "Наедине со всеми".

Дмитрий Дибров рассказал о своем отношении к зятю
Дибров откровенно поговорил с ведущей Юлией Меньшовой.

Дмитрий Дибров рассказал о своем отношении к зятю


В эфире была затронута тема старших детей телеведущего от предыдущих браков.

Дмитрий поведал, что его старшая дочь Лада вышла замуж. Отец положительно оценил выбор своей дочки.

Дмитрий Дибров рассказал о своем отношении к зятю


«С дочерью у меня самые добрые отношения. Сейчас вот был в Париже, познакомился с ее мужем… Я познакомился с ним только после свадьбы. Прекрасный парень, чудесно воспитан… Юля, но это не моя жизнь. Я сделал все, чтобы дочь жила в Париже, получила прекрасное образование и прекрасную генетику… Жизнь не была бы такой драматичной, если бы все на свете можно было отмотать…» – рассказал мужчина.

← Натали родила сына Степан Меньщиков крестил свою дочь →

Ключевые слова: Дмитрий Дибров

Количество просмотров: 3 679
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дмитрий Нагиев рассказал темную историю из своего прошлого
Рики Мартин рассказал, как сделал предложение своему возлюбленному
Дмитрий Шепелев рассказал, как семья Жанны Фриске реагировала на её болезнь на самом деле
Дочь Сергея Шнурова вышла замуж
Самое популярное за неделю
Комментарии




Степан Меньщиков крестил свою дочь В конце 2016 года бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Степан Меньщиков стал счастливым отцом девочки.
Дмитрий Дибров рассказал о своем отношении к зятю Недавно популярный телеведущий Дмитрий Дибров стал гостем программы "Наедине со всеми".
Натали родила сына Накануне в семье Натали случилось радостное событие.
Май Абрикосов защитил упитанных людей Звезда знаменитой телестройки "Дом-2" Май Абрикосов удивляется тому, что некоторые люди не стесняются плохо говорить о людях "в теле".
Инна Воловичева опубликовала интимные записи Поклонники популярного шоу "Дом-2" помнят, что на проект Инна Воловичева пришла с большим весом и массой комплексов из-за этого.
Теона Дольникова решила бороться с лишними килограммами Молодая мама Теона Дольникова начала подготовку к летнему сезону.
Арчи собирается судиться с бизнес-партнером Известный телеведущий Арчи часто принимает участие в работе различных некоммерческих компаний.
Наргиз Закирова раскритиковала "Битву экстрасенсов" После высказывания бывшего ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Михаила Пореченкова вокруг телепроекта возник скандал.
Ученые признали губы Эммы Уотсон идеальными Звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон стала лидером в необычном научном исследовании.
Марина Анисина обвинила бывшего директора Джигурды во лжи Уже на протяжении некоторого времени бывший директор Никиты Джигурды Антонина Саврасова активно дает интервью.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.