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Максим Виторган показал крутой гаджет для сына

Сегодня, 11:25
Сыну звездной пары Ксении Собчак и Максима Виторгана недавно исполнилось 4 месяца.

Максим Виторган показал крутой гаджет для сына
Ксения после рождения ребенка старается проводить с ним как можно больше времени.

Максим Виторган показал крутой гаджет для сына


Родители приобрели модное устройство - детское автокресло, которое можно без усилий превратить в коляску.

Максим решил похвастаться новым гаджетом перед подписчиками и выложил фотографию в своем микроблоге.

Максим Виторган показал крутой гаджет для сына


«Пост истинной благодарности! Люди увидели у Ксюши в «Инстаграме» фото, где я держу на локте детское автомобильное кресло, пожалели нас, связались и подарили кресло. И открыли новый мир. И вот прямо низкий поклон. Легким движением руки кресло превращается и в коляску, и в качалку. Очень удобно! Настоятельно рекомендую всем заинтересованным лицам и маленьким попам», - подписал снимок молодой папа.

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Ключевые слова: Ксения Собчак, Максим Виторган

Количество просмотров: 5 174
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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