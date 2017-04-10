Максим Виторган показал крутой гаджет для сына

Ксения после рождения ребенка старается проводить с ним как можно больше времени.Родители приобрели модное устройство - детское автокресло, которое можно без усилий превратить в коляску.Максим решил похвастаться новым гаджетом перед подписчиками и выложил фотографию в своем микроблоге.«Пост истинной благодарности! Люди увидели у Ксюши в «Инстаграме» фото, где я держу на локте детское автомобильное кресло, пожалели нас, связались и подарили кресло. И открыли новый мир. И вот прямо низкий поклон. Легким движением руки кресло превращается и в коляску, и в качалку. Очень удобно! Настоятельно рекомендую всем заинтересованным лицам и маленьким попам», - подписал снимок молодой папа.