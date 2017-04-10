Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Милана Кержакова родила сына

Сегодня, 12:28
Супруги Милана и Александр Кержаковы стали родителями сына.

Милана Кержакова родила сына
Молодая мама и малыш сейчас получают множество поздравлений.

Александр Кержаков опубликовал снимок из палаты, поблагодарив жену: «Спасибо за сына, любимая».

Супруги решили рожать в Северной столице в очень хорошем роддоме.

Милана Кержакова родила сына


Некоторое время назад Милана Кержакова писала в своем микроблоге обращение к будущему ребенку.

«Мне невероятно хочется поскорее увидеть тебя, взять на руки, и, конечно, я мечтаю, чтобы ты был похож на своего отца – тогда ты, красавчик, точно будешь нравиться всем девочкам. Я также уверена, что у нас с тобой не будет проблем – ведь ты мой сын, а значит, будешь расти человеком самостоятельным, любознательным и активным. Когда ты во мне поселился, мы с тобой не успокаивались, не останавливались – летали, путешествовали. Понравилось тебе на море? Скоро ты увидишь его сам!» - писала Милана.

Поздравляем молодых родителей с прибавлением в семье.

← Сын Джанет Джексона будет жить с ней п... Екатерина Колисниченко не может нарад... →

Ключевые слова: Милана и Александр Кержаковы

Количество просмотров: 6 006
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Милана Кержакова впервые прокомментировала смерть отца
Натали родила сына
Галина Юдашкина показала редкий снимок своего сына
Милана Кержакова в ожидании малыша набрала в весе
Самое популярное за неделю
Комментарии




Ирина Шейк впервые стала мамой Сегодня появилась новость о пополнении в семье Ирины Шейк и Брэдли Купера.
Борис Грачевский хочет, чтобы его жена пробилась в кино Борис Грачевский поведал журналистам о том, что он счастлив со своей третьей женой Екатериной Белоцерковской.
Анастасия Костенко прокомментировала слух о расставании с Тарасовым В выходные в сети среди поклонников обсуждалась информация о том, что футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал пост Ольги Бузовой.
Анна Седокова стала счастливой мамой сына Стало известно, что пополнение случилось в семье певицы Анны Седоковой.
Екатерина Колисниченко не может нарадоваться результатом пластической операции груди Участница телепроекта "Дом-2" Екатерина Колисниченко решила отдохнуть на жарком солнце Буэнос-Айреса.
Милана Кержакова родила сына Супруги Милана и Александр Кержаковы стали родителями сына.
Сын Джанет Джексона будет жить с ней после развода Певица Джанет Джексон решила разойтись со своим мужем Виссам аль-Мана.
Максим Виторган показал крутой гаджет для сына Сыну звездной пары Ксении Собчак и Максима Виторгана недавно исполнилось 4 месяца.
Дочь Кэти Топурия умилила поклонников певицы Летом 2015 года певица Кэти Топурия стала мамой в первый раз.
Шура страдает от одиночества По словам Шуры, гастроли доставляют ему удовольствие.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.