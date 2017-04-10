Милана Кержакова родила сына

Молодая мама и малыш сейчас получают множество поздравлений.Александр Кержаков опубликовал снимок из палаты, поблагодарив жену: «Спасибо за сына, любимая».Супруги решили рожать в Северной столице в очень хорошем роддоме.Некоторое время назад Милана Кержакова писала в своем микроблоге обращение к будущему ребенку.«Мне невероятно хочется поскорее увидеть тебя, взять на руки, и, конечно, я мечтаю, чтобы ты был похож на своего отца – тогда ты, красавчик, точно будешь нравиться всем девочкам. Я также уверена, что у нас с тобой не будет проблем – ведь ты мой сын, а значит, будешь расти человеком самостоятельным, любознательным и активным. Когда ты во мне поселился, мы с тобой не успокаивались, не останавливались – летали, путешествовали. Понравилось тебе на море? Скоро ты увидишь его сам!» - писала Милана.Поздравляем молодых родителей с прибавлением в семье.