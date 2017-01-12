Саша Кабаева и Александр Липовой решились стать родителями

Конечно же после этого блог Саши "запали" пожеланиями и вопросами о детях. Пока что пара решила немного поработать, чтобы обеспечить малышам счастливую жизнь.Но уже сейчас звездная пара поделилась планами о количестве детей. А на днях из удалось попробовать себя в роли настоящих родителей."Всем привет друзья. С любимой @sashakabaeva_official пробуем себя в роли родителей на #lipovoygymday. Хотим пятерых детей. ти малыши такие крутые я не могу прям"- написал в Инстаграм Липовой.Фолловеры не оставили это сообщение без внимания, порадовавшись за то, что планы у пары глобальны. Осталось лишь начать притворять их в жизнь.