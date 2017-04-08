Певица с супругом уже воспитывают двоих сыновей. "Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка" - написала Натали в комментарии к новому снимку.
Певица Натали впервые показала фото новорожденного сына
Вчера, 21:43
Популярная исполнительница Натали стала мамой всего несколько дней назад.
Натали порадовала своих подписчиков свежей фотографией новорожденного сына. Разумеется, личико малыша осталось за кадром и видна только его ручка, но умилению пользователей сети всё равно не было предела. Они пожелали исполнительнице и всей её семье здоровья и счастья.
Певица с супругом уже воспитывают двоих сыновей. "Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка" - написала Натали в комментарии к новому снимку.
Певица с супругом уже воспитывают двоих сыновей. "Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка" - написала Натали в комментарии к новому снимку.
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Ключевые слова: Натали
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Количество просмотров: 6 318
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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