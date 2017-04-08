Певица Натали впервые показала фото новорожденного сына

Натали порадовала своих подписчиков свежей фотографией новорожденного сына. Разумеется, личико малыша осталось за кадром и видна только его ручка, но умилению пользователей сети всё равно не было предела. Они пожелали исполнительнице и всей её семье здоровья и счастья.Певица с супругом уже воспитывают двоих сыновей. "Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка" - написала Натали в комментарии к новому снимку.