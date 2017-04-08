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Певица Натали впервые показала фото новорожденного сына

Вчера, 21:43
Популярная исполнительница Натали стала мамой всего несколько дней назад.

Певица Натали впервые показала фото новорожденного сына
Натали порадовала своих подписчиков свежей фотографией новорожденного сына. Разумеется, личико малыша осталось за кадром и видна только его ручка, но умилению пользователей сети всё равно не было предела. Они пожелали исполнительнице и всей её семье здоровья и счастья.

Певица Натали впервые показала фото новорожденного сына


Певица с супругом уже воспитывают двоих сыновей. "Не верится, что когда-то старшие дети тоже такими были. Рост самого старшего сейчас 187. А тут такая крошечная лапочка" - написала Натали в комментарии к новому снимку.

Певица Натали впервые показала фото новорожденного сына


Певица Натали впервые показала фото новорожденного сына

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Ключевые слова: Натали

Количество просмотров: 6 318
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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