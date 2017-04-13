Глюкоза мечтает о третьем ребенке

Родители воспитывают двоих замечательные дочерей.Пара по праву считается одной из самых прочных союзов в шоу-бизнесе.Глюкоза поделилась со своими подписчиками о желании стать мамой в третий раз.«Мы мечтаем о мальчике! Очень хочу ребенка и тщательно готовлюсь к этому событию. Я люблю детей, обожаю свою семью! Мне хочется как можно чаще видеть в доме маленьких детей, слышать их звонкий смех. Что может быть прекраснее этого? Ведь дети быстро вырастают. А мне так хочется потискать малыша. Надеюсь, у меня такая возможность еще будет.Мои дочки тоже очень хотят еще братика. Они ко мне подходят и говорят: «Мама, роди нам братика!» А потом, спустя минуту, добавляют: «Нет, лучше двух братиков, чтобы мы смогли их разделить между собой», - поведала девушка.