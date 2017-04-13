Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Глюкоза мечтает о третьем ребенке

Сегодня, 10:29
Певица Наталья Чистякова-Ионова, получившая популярность, выступая под псевдонимом Глюкоза, уже десять лет счастлива в браке с Александром Чистяковым.

Глюкоза мечтает о третьем ребенке
Родители воспитывают двоих замечательные дочерей.

Пара по праву считается одной из самых прочных союзов в шоу-бизнесе.

Глюкоза мечтает о третьем ребенке


Глюкоза поделилась со своими подписчиками о желании стать мамой в третий раз.

«Мы мечтаем о мальчике! Очень хочу ребенка и тщательно готовлюсь к этому событию. Я люблю детей, обожаю свою семью! Мне хочется как можно чаще видеть в доме маленьких детей, слышать их звонкий смех. Что может быть прекраснее этого? Ведь дети быстро вырастают. А мне так хочется потискать малыша. Надеюсь, у меня такая возможность еще будет.

Глюкоза мечтает о третьем ребенке


Мои дочки тоже очень хотят еще братика. Они ко мне подходят и говорят: «Мама, роди нам братика!» А потом, спустя минуту, добавляют: «Нет, лучше двух братиков, чтобы мы смогли их разделить между собой», - поведала девушка.

← Слава Дворецков ответил на вопросы об ... Бывшая жена олигарха Саркисова поведа... →

Ключевые слова: Глюкоза

Количество просмотров: 2 860
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Старший сын Тутты Ларсен попросил четвертого ребенка
Макарские мечтают о третьем ребенке
Глюкоза выложила в сеть провокационное обнаженнное фото и рассказала о своём желании
Глюкоза (Наташа Ионова) выложила пикантное видео из душа в купальнике
Самое популярное за неделю
Комментарии




Мама Натальи Гулькиной считает себя виновной в ее аборте Наталия Гулькина, солистка группы "Мираж", стала выступать на сцене 30 лет назад.
Бывшая жена олигарха Саркисова поведала о том, почему она снова одна Личная жизнь Юлии Любичанской, экс-супруги олигарха Николая Саркисова, бурно обсуждается в Сети.
Глюкоза мечтает о третьем ребенке Певица Наталья Чистякова-Ионова, получившая популярность, выступая под псевдонимом Глюкоза, уже десять лет счастлива в браке с Александром Чистяковым.
Слава Дворецков ответил на вопросы об исчезновении Виктории Карасевой Вот уже больше месяца от бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Виктории Карасевой ничего не слышно.
Ольга Бузова обновила блог постельным фото в нижнем белье Телеведущая Ольга Бузова выложила в сеть пикантный снимок.
Лолита шокировала публику неуместным макияжем Певица Лолита посетила концерт в Кремле в весьма странном образе.
Анна Семенович в полупрозрачном наряде сравнила себя с кошкой Певица Анна Семенович выложила в блог свежие фото с необычным комментарием.
Актер Василий Степанов доставлен в больницу после падения из окна Звезда фильма "Обитаемый остров" Василий Степанов выбросился из окна.
Максим Виторган поведал, какого быть отцом в 40 лет Осенью 2016 года Максим Виторган стал отцом в третий раз.
Елена Борщева объяснила причину ухода из Comedy Woman Сегодня, 12 апреля, популярная актриса Елена Борщева отмечает день рождения.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.