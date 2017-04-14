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Юлия Салибекова переживает стресс

Сегодня, 12:44
Некоторое время назад семейная пара бывших участников знаменитого телепроекта "Дом-2" Тигран и Юлия Салибековы похвастались завершением ремонта в новой квартире.

Юлия Салибекова переживает стресс
Но, к сожалению, переезд в новое жилье пришлось отложить.

Пара с детьми заболели.

Юлия Салибекова переживает стресс


Из-за этого Юлия стала испытывать стресс и подавленное настроение.

«Наверное, в эмоциональном плане как будто над пропастью сейчас я. Простите меня за этот депрессивный пост! Болею я, болеют дети и конца не видно... Попутно какие-то глупые проблемы постоянно возникают, их надо решать, а у меня просто нет уже сил ... Просто нет сил, я так устала от этих нескончаемых сиропов, ингаляций, температур!» - поделилась Юля с подписчиками.

Юлия Салибекова переживает стресс


Желаем девушке не унывать и видеть во всем только плюсы.

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Ключевые слова: Тигран и Юлия Салибековы

Количество просмотров: 4 212
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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