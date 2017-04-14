Юлия Салибекова переживает стресс

Пара с детьми заболели.
Из-за этого Юлия стала испытывать стресс и подавленное настроение.
«Наверное, в эмоциональном плане как будто над пропастью сейчас я. Простите меня за этот депрессивный пост! Болею я, болеют дети и конца не видно... Попутно какие-то глупые проблемы постоянно возникают, их надо решать, а у меня просто нет уже сил ... Просто нет сил, я так устала от этих нескончаемых сиропов, ингаляций, температур!» - поделилась Юля с подписчиками.
Желаем девушке не унывать и видеть во всем только плюсы.