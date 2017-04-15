Алла Довлатова показала новорожденную дочку

Звезда решила поделиться своим счастьем с поклонниками и разместила фото новорожденной дочки.Алла сообщила, что малышка родилась при помощи кесарева сечения.На фото отчетливо видно личико девочки и маленькие ручки.«Мы родили девочку! Говорю мы, потому что меня поддерживал и мой муж, и мамочка, которая приехала из Петербурга (вместе с папой), и дети мои тоже за меня переживали, и сам Марк Аркадьевич Курцер, проводивший операцию, вновь превзошел сам себя! Сегодня мы уже в обычной палате. Получаю украдкой поздравления и очень им радуюсь! Спасибо большое вам за ваши добрые и искренние пожелания! Я в ответ вам тоже желаю всего сторицей! До чего же это прекрасное душевное состояние - стать мамой! Весь мир становится таким чудесным и любимым», - поделилась Довлатова.