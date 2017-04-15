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Алла Довлатова показала новорожденную дочку

Сегодня, 00:40
В прошлый четверг радиоведущая Алла Довлатова стала счастливой мамой в четвертый раз.

Алла Довлатова показала новорожденную дочку
Звезда решила поделиться своим счастьем с поклонниками и разместила фото новорожденной дочки.

Алла Довлатова показала новорожденную дочку


Алла сообщила, что малышка родилась при помощи кесарева сечения.

На фото отчетливо видно личико девочки и маленькие ручки.

Алла Довлатова показала новорожденную дочку


«Мы родили девочку! Говорю мы, потому что меня поддерживал и мой муж, и мамочка, которая приехала из Петербурга (вместе с папой), и дети мои тоже за меня переживали, и сам Марк Аркадьевич Курцер, проводивший операцию, вновь превзошел сам себя! Сегодня мы уже в обычной палате. Получаю украдкой поздравления и очень им радуюсь! Спасибо большое вам за ваши добрые и искренние пожелания! Я в ответ вам тоже желаю всего сторицей! До чего же это прекрасное душевное состояние - стать мамой! Весь мир становится таким чудесным и любимым», - поделилась Довлатова.

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Ключевые слова: Алла Довлатова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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