Филипп Киркоров жалеет о том, что рассказал секрет рождения детей

У звезды подрастают двое замечательных детей.Филипп часто делится, что очень рад быть отцом, после появления на свет детей у него появился смысл жизни.Лишь о единственном жалеет знаменитость - не надо было рассказывать, что дети появились от суррогатной матери.«Надо было следовать примеру моих более молодых товарищей. Вот Сережа Лазарев правильно сделал, что скрывал сына, а я был откровенным, - поведал Филипп. - Но наша страна к таким откровениям не готова. Сегодня тема суррогатного материнства обсуждается довольно часто, и я на свою голову столько нареканий получил. Но я сделал это с одним желанием – показать, что есть спасение и выход из ситуации, что люди могут обрести счастье и вот таким путем. И ничего страшного в этом нет».