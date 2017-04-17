Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Филипп Киркоров жалеет о том, что рассказал секрет рождения детей

Сегодня, 13:16
Популярный певец Филипп Киркоров зарекомендовал себя как очень заботливый отец.

Филипп Киркоров жалеет о том, что рассказал секрет рождения детей
У звезды подрастают двое замечательных детей.

Филипп часто делится, что очень рад быть отцом, после появления на свет детей у него появился смысл жизни.

Лишь о единственном жалеет знаменитость - не надо было рассказывать, что дети появились от суррогатной матери.

Филипп Киркоров жалеет о том, что рассказал секрет рождения детей


«Надо было следовать примеру моих более молодых товарищей. Вот Сережа Лазарев правильно сделал, что скрывал сына, а я был откровенным, - поведал Филипп. - Но наша страна к таким откровениям не готова. Сегодня тема суррогатного материнства обсуждается довольно часто, и я на свою голову столько нареканий получил. Но я сделал это с одним желанием – показать, что есть спасение и выход из ситуации, что люди могут обрести счастье и вот таким путем. И ничего страшного в этом нет».

← Айза Анохина поведала о потере ребенк... Анна Нетребко ответила на вопрос о пох... →

Ключевые слова: Филипп Киркоров

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Филипп Киркоров до сих пор не может свыкнуться с мыслью о смерти сестры
Филипп Киркоров рассказал о беременности Полины Гагариной
Филипп Киркоров готовится к пополнению в семье
Филипп Киркоров отказался от заработка ради своих детей
Самое популярное за неделю
Комментарии




Анна Нетребко ответила на вопрос о похудении Анна Нетребко является очень популярной оперной певицей и славится своей красотой и ярким образом.
Филипп Киркоров жалеет о том, что рассказал секрет рождения детей Популярный певец Филипп Киркоров зарекомендовал себя как очень заботливый отец.
Айза Анохина поведала о потере ребенка Айза Анохина воспитывает двоих очаровательных сыновей.
Александр Кержаков помог жене после семейной трагедии Некоторое время назад в семье Миланы и Александра Кержаковых случилось радостное событие.
Бывшая участница группы "Динама" боится своего отчима Певица Диана Иваницкая решилась поведать журналистам о тяжелой жизненной ситуации.
Юлия и Тигран Салибековы отмечают новоселье Переезд в новую квартиру звезд телепроекта "Дом-2" Тиграна и Юлии Салибековых случился накануне Пасхи.
Ольга Бузова предстала в необычном образе на съемках клипа Телеведущая и певица Ольга Бузова шокировала фанатов.
Кате Жуже предложили новую должность на телестройке Катя Жужа празднует повышение на работе.
Виктория Дайнеко отпраздновала годовщину свадьбы одна 14 апреля 2015 года состоялась свадьба известной певицы Виктории Дайнеко и барабанщика Дмитрия Клеймана.
Александр Галибин обустроил спальню для молодой жены В семье популярного актера Александра Галибина и его жены подрастают двое замечательных детей.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.