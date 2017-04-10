Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына

Фото младенца в личном блоге его звездной мамы - огромная редкость как для российских, так и для западных знаменитостей - ведь все они предпочитают скрывать от чужих глаз своих наследников - по крайней мере, до определенного возраста.Однако Джанет Джексон это правило никак не касается, ведь на страничке певицы уже красуется её невероятно милое фото с новорожденным сыном.Первенец звезды, получивший имя Исса, появился на свет в январе этого года. А уже в начале апреля стало известно, что Джанет рассталась с отцом мальчика, катарским миллиардером Виссамом аль-Маном - пара прожила в браке 5 лет, теперь им предстоит раздел имущества. Уже известно, что Исса останется с мамой, однако отцу будет позволено навещать его в любое время.