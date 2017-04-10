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Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына

Сегодня, 02:11
50-летняя певица Джанет Джексон не стала прятать своего малыша.

Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына
Фото младенца в личном блоге его звездной мамы - огромная редкость как для российских, так и для западных знаменитостей - ведь все они предпочитают скрывать от чужих глаз своих наследников - по крайней мере, до определенного возраста.

Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына


Однако Джанет Джексон это правило никак не касается, ведь на страничке певицы уже красуется её невероятно милое фото с новорожденным сыном.

Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына


Первенец звезды, получивший имя Исса, появился на свет в январе этого года. А уже в начале апреля стало известно, что Джанет рассталась с отцом мальчика, катарским миллиардером Виссамом аль-Маном - пара прожила в браке 5 лет, теперь им предстоит раздел имущества. Уже известно, что Исса останется с мамой, однако отцу будет позволено навещать его в любое время.

Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына


Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына

← Элина Камирен хочет переехать в загор...

Ключевые слова: Джанет Джексон

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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Джанет Джексон впервые показала новорожденного сына 50-летняя певица Джанет Джексон не стала прятать своего малыша.
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