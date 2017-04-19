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Алла Довлатова с малышкой отправились домой

Сегодня, 11:39
13 апреля в семье популярной радиоведущей Аллы Довлатовой случилось радостное событие.

Алла Довлатова с малышкой отправились домой
Алла стала мамой в четвертый раз.

Алла Довлатова с малышкой отправились домой


Малышка появилась на свет с идеальными параметрами, весом 3200 граммов и ростом 50 сантиметров.

Накануне звезду с девочкой выписали из роддома.

Алла Довлатова с малышкой отправились домой


«Из роддома меня встречали мои родители – они приехали из Санкт-Петербурга и предыдущие дни жили у меня дома, присматривали за старшими детьми, - поведала Довлатова. - Также нас с малышкой встречали крестные Саши и команда «Русского радио» - было очень приятно. Ну и, само собой, со мной неотлучно был муж. Он жил с нами в палате – это замечательная опция перинатального госпиталя «Лапино» «Мать и дитя», которую нам подарил Марк Аркадьевич Курцер. Каждый вечер после работы Леша приезжал к нам с дочкой, кормил ее из бутылочки – молока у меня никогда не было. Она ждала папу и очень радовалась его приездам».

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Ключевые слова: Алла Довлатова

Количество просмотров: 559
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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