Лиза Боярская пытается сделать так, чтобы супругу дома было комфортно

Артисты признаются, что играть вместе очень интересно, можно репетировать вечерами дома.На днях Лиза пообщалась с журналистами и поведала о том, как ей живется с Максимом.Актриса признается, что когда супруг участвует в ночных съемках, она просит сына особо не беспокоить папу и дать ему отдохнуть.«Вот сейчас у Максима четвертые сутки идут без сна. То есть он спит по два-три часа, пока его везут в машине. Ночная смена, репетиция, спектакль и снова ночная смена. И моя задача — делать все, чтобы он выдержал это. Если бы я сама не была актрисой, могла сказать: «Все это хорошо, но надо ребенка отвести в сад, вынести мусор». Но я прекрасно знаю, что такое после ночной смены репетировать, сниматься и играть спектакль. Поэтому даже ребенку говорю: «В комнату к папе сегодня не заходи», – сообщила Боярская.