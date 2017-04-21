Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Лиза Боярская пытается сделать так, чтобы супругу дома было комфортно

Сегодня, 10:29
В начале недели на канале "Россия 1" начался показ сериала "Анна Каренина", где сыграли вместе супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев.

Лиза Боярская пытается сделать так, чтобы супругу дома было комфортно
Артисты признаются, что играть вместе очень интересно, можно репетировать вечерами дома.

Лиза Боярская пытается сделать так, чтобы супругу дома было комфортно


На днях Лиза пообщалась с журналистами и поведала о том, как ей живется с Максимом.

Актриса признается, что когда супруг участвует в ночных съемках, она просит сына особо не беспокоить папу и дать ему отдохнуть.

Лиза Боярская пытается сделать так, чтобы супругу дома было комфортно


«Вот сейчас у Максима четвертые сутки идут без сна. То есть он спит по два-три часа, пока его везут в машине. Ночная смена, репетиция, спектакль и снова ночная смена. И моя задача — делать все, чтобы он выдержал это. Если бы я сама не была актрисой, могла сказать: «Все это хорошо, но надо ребенка отвести в сад, вынести мусор». Но я прекрасно знаю, что такое после ночной смены репетировать, сниматься и играть спектакль. Поэтому даже ребенку говорю: «В комнату к папе сегодня не заходи», – сообщила Боярская.

← Виктория Боня тяжело переживает разлу... Дарья Пынзарь переживает из-за лишнег... →

Ключевые слова: Максим Матвеев, Елизавета Боярская

Количество просмотров: 4 407
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Елизавета Боярская откровенно призналась, на что пошла ради семьи
Вера Брежнева, Настасья Самбурская, Лиза Боярская и другие звёздные красотки на свадебном показе Vera Wang
Елизавета Боярская рассказала правду об отношениях с Максимом Матвеевым
Лиза Боярская перевоплотилась в роковую женщину и представила фильм
Самое популярное за неделю
Комментарии




Александр Ревва показал архивный снимок с женой 20 апреля является значимой датой для семьи популярного шоумена Александра Реввы.
Бритни Спирс находится в интересном положении Западные таблоиды с интересом обсуждают слухи о беременности популярной певицы Бритни Спирс.
Саша Project выиграла дело по отношению к клинике Вот уже четыре года певица Саша Project пытается доказать вину хирургов.
Марина Африкантова боится, что Чуев будет ей мстить Около месяца назад на популярном телепроекте "Дом-2" Андрей Чуев попросил свою девушку Марину Африкантову сделать выбор - он или шоу.
Вера Брежнева рассказала о бедном детстве Для многих поклонников известная певица Вера Брежнева является идеалом, примером для подражания.
Анна Нетребко поведала об успехах особенного сына У популярной оперной певицы Анны Нетребко подрастает сын Тьяго, у которого аутизм.
Егор Холявин поведал, кто оплачивает его пластические операции Бывший участник телепроекта "Дом-2" Егор Холявин стал зависим от пластических операций.
Дарья Пынзарь переживает из-за лишнего веса Звезды отечественного шоу-бизнеса ждут, когда же станет тепло, чтобы переодеться в топы и короткие юбки.
Лиза Боярская пытается сделать так, чтобы супругу дома было комфортно В начале недели на канале "Россия 1" начался показ сериала "Анна Каренина", где сыграли вместе супруги Елизавета Боярская и Максим Матвеев.
Виктория Боня тяжело переживает разлуку с дочкой В данный момент экс-участница телепроекта "Дом-2" Виктория Боня проживает в Лос-Анджелесе.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.