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Дочери Владимира Кристовского терпят унижения в школе

Сегодня, 11:22
Бывшая жена популярного певца Владимира Кристовского Валерия старается дать своим дочкам все, в чем бы они ни нуждались.

Дочери Владимира Кристовского терпят унижения в школе
Но недавно выяснилось, что у девочек большие проблемы в школе.

Дочери Владимира Кристовского терпят унижения в школе


Они терпят нападки и унижения со стороны одноклассников и учителей.

Многодетная мама возмущена таким отношением к детям.

Дочери Владимира Кристовского терпят унижения в школе


«Моя дочь учится в школе с наклоном в язык, с претензией на «лицейность» ее учитель в воспитательных целях говорит ей, что ей в этой школе не место, раз она не может перед классом рассказать стих, и может быть ей найти школу для «таких же, как ты» (это каких, таких же как она?) Ее на перемене обзывают одноклассники очкариком, бомжом. А это хорошая школа, да и не одна моя дочь в очках, и она хорошо одета. Но регулярно ее обзывают обидно и прилюдно, девочки держатся группами, и одна она противостоять этому не в силах. А мальчики обзывают матом. Девочку. Это третий класс, чтоб было понятно», - поделилась Валерия.

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Ключевые слова: Владимир Кристовский

Количество просмотров: 12 246
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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