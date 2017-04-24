Дочери Владимира Кристовского терпят унижения в школе

Но недавно выяснилось, что у девочек большие проблемы в школе.Они терпят нападки и унижения со стороны одноклассников и учителей.Многодетная мама возмущена таким отношением к детям.«Моя дочь учится в школе с наклоном в язык, с претензией на «лицейность» ее учитель в воспитательных целях говорит ей, что ей в этой школе не место, раз она не может перед классом рассказать стих, и может быть ей найти школу для «таких же, как ты» (это каких, таких же как она?) Ее на перемене обзывают одноклассники очкариком, бомжом. А это хорошая школа, да и не одна моя дочь в очках, и она хорошо одета. Но регулярно ее обзывают обидно и прилюдно, девочки держатся группами, и одна она противостоять этому не в силах. А мальчики обзывают матом. Девочку. Это третий класс, чтоб было понятно», - поделилась Валерия.