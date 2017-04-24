Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Виктория Романец планирует рождение ребенка

Сегодня, 12:10
Даже после того, как участники уходят из популярного проекта "Дом-2", за их жизнью следят большое количество поклонников.

Виктория Романец планирует рождение ребенка
Особо популярными являются бывшие участники Антон Гусев и Виктория Романец.

Поклонники с нетерпением ждут свадьбы любимой пары.

Недавно Виктория намекнула на то, что готова стать мамой.

Виктория Романец планирует рождение ребенка


«Я, как и любая не родившая девушка, люблю фантазировать, а какой я буду мамой? Все ли у меня получится? Вот только пока не спешу. А все родственники говорят, давай рожай, хватит жить для себя, пора о будущем задуматься. Выйдешь замуж, нарожаете деток, будешь растить, что еще нужно для счастья? На самом деле, в мои планы никогда не входило стать многодетной домохозяйкой, по крайней мере, сейчас так. Я, наоборот, стараюсь уже сейчас смотреть за другими мамочками, которые не забыли о себе, и совмещают мамствование и активную жизнь. Дома я точно не усижу», - поделилась девушка.

Желаем паре и в будущем взаимопонимания и уважения друг к другу.

← У Анджелины Джоли появился новый возл... Виктория Дайнеко не исключает новую с... →

Ключевые слова: Виктория Романец, Антон Гусев

Количество просмотров: 4 641
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Антон Гусев и Виктория Романец показали фото из бани
Виктория Романец недовольна тем, что парни жалеют денег на своих девушек
Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников
Виктория Романец и Антон Гусев разорвали отношения
Самое популярное за неделю
Комментарии




Ольга Ветер переживает финансовые трудности Когда развелись бывшие участники реалити-шоу "Дом-2" Глеб Жемчугов и Ольга Ветер, поклонники очень переживали за любимую пару.
Стасу Пьехе не хватает денег В последнее время Стас Пьеха находится в разъездах, у него гастрольный тур по городам России.
Дана Борисова пошла навстречу бывшему супругу У популярной телеведущей Даны Борисовой подрастает очаровательная дочь Полина.
Виктория Дайнеко не исключает новую свадьбу После расставания популярной певицы Виктории Дайнеко с супругом барабанщиком Дмитрием Клейманом поклонники очень переживали за любимую звезду.
Виктория Романец планирует рождение ребенка Даже после того, как участники уходят из популярного проекта "Дом-2", за их жизнью следят большое количество поклонников.
У Анджелины Джоли появился новый возлюбленный Развод всемирно известных актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта бурно обсуждался в Интернете.
Дочери Владимира Кристовского терпят унижения в школе Бывшая жена популярного певца Владимира Кристовского Валерия старается дать своим дочкам все, в чем бы они ни нуждались.
Нелли Ермолаева объяснила, откуда у нее столько денег За жизнью и карьерой бывшей участницы телепроекта "Дом-2" Нелли Ермолаевой следят множество поклонников.
Дочь Светланы Лободы продемонстрировала свои таланты У популярной певицы Светланы Лободы подрастает очаровательная дочь Евангелина.
Ольга Ушакова мечтает о третьем ребенке Телеведущая Ольга Ушакова старается держать свою личную жизнь под секретом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.