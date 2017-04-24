Виктория Романец планирует рождение ребенка

Особо популярными являются бывшие участники Антон Гусев и Виктория Романец.Поклонники с нетерпением ждут свадьбы любимой пары.Недавно Виктория намекнула на то, что готова стать мамой.«Я, как и любая не родившая девушка, люблю фантазировать, а какой я буду мамой? Все ли у меня получится? Вот только пока не спешу. А все родственники говорят, давай рожай, хватит жить для себя, пора о будущем задуматься. Выйдешь замуж, нарожаете деток, будешь растить, что еще нужно для счастья? На самом деле, в мои планы никогда не входило стать многодетной домохозяйкой, по крайней мере, сейчас так. Я, наоборот, стараюсь уже сейчас смотреть за другими мамочками, которые не забыли о себе, и совмещают мамствование и активную жизнь. Дома я точно не усижу», - поделилась девушка.Желаем паре и в будущем взаимопонимания и уважения друг к другу.