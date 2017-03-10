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Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения

Сегодня, 12:15
Сегодня, 25 апреля, супруг ведущей Елены Летучей бизнесмен Юрий Анашенков отмечает День Рождения.

Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения
Лена поздравила мужа в Инстаграм, опубликовав романтичный снимок. Заметно, что Елена в белом платье.

Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения


Вероятнее всего фотография сделана в Греции, напомним, именно там состоялась свадьба Летучей и Анашенкова.

Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения


"Моя любовь, этот день только твой. С днём рождения! #всеостальноенаухолично"

- подписала фотографию Елена.

Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения


Так же отметим, что по сей день Летучая продолжает активно работать, а фанаты "заваливают" её вопросами "Когда же дети", ведь звездной блондинке уже 38 лет. Другие же поддерживают любимую Елену, говоря то том, что когда в паре будут дети - это будет взвешенное решение и счастливые малыши.

Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения


Как вы считаете - первенец после 35 - это не поздно?

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Ключевые слова: Лена Летучая

Количество просмотров: 2 470
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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