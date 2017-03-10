Лена Летучая публично поздравила мужа Юрия Анашенкова с Днем Рождения

Лена поздравила мужа в Инстаграм, опубликовав романтичный снимок. Заметно, что Елена в белом платье.Вероятнее всего фотография сделана в Греции, напомним, именно там состоялась свадьба Летучей и Анашенкова."Моя любовь, этот день только твой. С днём рождения! #всеостальноенаухолично"- подписала фотографию Елена.Так же отметим, что по сей день Летучая продолжает активно работать, а фанаты "заваливают" её вопросами "Когда же дети", ведь звездной блондинке уже 38 лет. Другие же поддерживают любимую Елену, говоря то том, что когда в паре будут дети - это будет взвешенное решение и счастливые малыши.Как вы считаете - первенец после 35 - это не поздно?