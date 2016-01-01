Ксения Бородина, наконец, показала лицо младшей дочки Теоны

Мама Даны Борисовой призналась, что дочь сбежала из клиники для наркоманов

В 2015 году Андрей Малахов приезжал в гости к Дане Борисовой, где блондинка откровенно говорила с ведущим "Пусть говорят" о наркотиках, но после пожалела о своих словах и взяла обещание с редакции программы не показывать это позорное интервью.