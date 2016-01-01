Поэтому стоит думать, что Ксения просто боялась сглаза, ведь недоброжелателей в блоге у Бородиной довольно много.
Ксения Бородина, наконец, показала лицо младшей дочки Теоны
Вчера, 23:23
Ведущая Дом-2 Ксения Бородина очень тщательно следила за тем, чтобы фотографии её второй дочки Теоны не "просочились" в сеть.
Но фанаты требуют показать крошку Тею, а Ксения и сама, судя по постам, устала сохранять интригу. Поэтому ведущая Дом-2 потихоньку размещает фотографии, на которых заметно лицо Теоны Курбановны Омаровой. Ничего сверхъестественного в малышке нет...
Поэтому стоит думать, что Ксения просто боялась сглаза, ведь недоброжелателей в блоге у Бородиной довольно много.
Поэтому стоит думать, что Ксения просто боялась сглаза, ведь недоброжелателей в блоге у Бородиной довольно много.
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Ключевые слова: Ксения Бородина
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Количество просмотров: 4 758
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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