Альбина Джанабаева показала романтичное фото с Валерием Меладзе

Валерий, в свою очередь, официально развелся с первой женой, звездная пара все равно не афиширует свои отношения.Но сегодня - исключение. Альбина впервые опубликовала совместный, почти семейный снимок с Валерием. На фотографии возлюбленные вместе проводят время в ресторане "Брайтон", занимаясь приготовлением пищи для дня рождения компании Velvet Music.
"Поздравляем @velvetmusic с Днём Рождения!!!!! 13 лет!!!!!! Много готовили,много кушали)))). @brighton_restaurant @velvetmusic #ресторанбрайтон #velvet13лет"
- подписала фото Альбина.
Фолловеры очень рады увидеть пару вместе и хотя бы представить, как на самом деле складывается быт у давних любовников, которые за эти годы стали полноценной семьёй.
Ключевые слова: Альбина Джанабаева
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Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com
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