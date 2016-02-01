Альбина Джанабаева показала романтичное фото с Валерием Меладзе

Валерий, в свою очередь, официально развелся с первой женой, звездная пара все равно не афиширует свои отношения.Но сегодня - исключение. Альбина впервые опубликовала совместный, почти семейный снимок с Валерием. На фотографии возлюбленные вместе проводят время в ресторане "Брайтон", занимаясь приготовлением пищи для дня рождения компании Velvet Music."Поздравляем @velvetmusic с Днём Рождения!!!!! 13 лет!!!!!! Много готовили,много кушали)))). @brighton_restaurant @velvetmusic #ресторанбрайтон #velvet13лет"- подписала фото Альбина.Фолловеры очень рады увидеть пару вместе и хотя бы представить, как на самом деле складывается быт у давних любовников, которые за эти годы стали полноценной семьёй.