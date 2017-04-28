Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова беспокоится за своего ребенка

15 апреля спортсменка подарила своему супругу сына Матвея.Мария и ее муж Алексей Чаадаев на сегодняшний день проживают в городе Марбелья.В своем микроблоге молодая мама делится с поклонниками новостями из жизни маленького сына. Мария поведала о том, что пока не решается давать малышу новые продукты.«Сегодня был наш первый поход к педиатру (да, тут на дом никто не ходит), мы набрали 370 граммов за неделю (норма 160-180), кушаем очень хорошо. Спим, гуляем, пока вроде не сложно даже, тьфу-тьфу-тьфу! А еще сказали, все можно и нужно кушать, и даже цитрусовые. В Испании так вообще прикорм начинают с апельсинового сока! Но я все-таки осторожничаю, боюсь я этих коликов», - сообщила Комиссарова подписчикам.Желаю Марии и ее сыну крепкого здоровья.