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Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова беспокоится за своего ребенка

Сегодня, 11:25
Популярная фристалийстка Мария Комиссарова после серьезной травмы, которую она получила на Олимпийских играх в Сочи, стала инвалидом.

Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова беспокоится за своего ребенка
15 апреля спортсменка подарила своему супругу сына Матвея.

Мария и ее муж Алексей Чаадаев на сегодняшний день проживают в городе Марбелья.

Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова беспокоится за своего ребенка


В своем микроблоге молодая мама делится с поклонниками новостями из жизни маленького сына. Мария поведала о том, что пока не решается давать малышу новые продукты.

Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова беспокоится за своего ребенка


«Сегодня был наш первый поход к педиатру (да, тут на дом никто не ходит), мы набрали 370 граммов за неделю (норма 160-180), кушаем очень хорошо. Спим, гуляем, пока вроде не сложно даже, тьфу-тьфу-тьфу! А еще сказали, все можно и нужно кушать, и даже цитрусовые. В Испании так вообще прикорм начинают с апельсинового сока! Но я все-таки осторожничаю, боюсь я этих коликов», - сообщила Комиссарова подписчикам.

Желаю Марии и ее сыну крепкого здоровья.

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Ключевые слова: Мария Комиссарова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова беспокоится за своего ребенка Популярная фристалийстка Мария Комиссарова после серьезной травмы, которую она получила на Олимпийских играх в Сочи, стала инвалидом.
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