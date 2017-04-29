Ольга Ветер не может понять причину постоянных болезней сына

Поэтому мальчик не может посещать детский сад и вынужден сидеть дома.Ольга делится, что как только Мише становится лучше, заболевать начинает она сама.Девушка недоумевает с чем это может быть связано.«У врачей были, завтра еще пойдем. Но все как-то бесполезно. Я уже не знаю, как лечить, от чего лечить, что давать. Уже тошнит от этих лекарств, соплей, кашля и температуры. Хочу в мае свозить на море в Краснодарский край. Надо ли? Не сезон ведь. Не купаться. Просто подышать, погулять.Но я уже не знаю, что делать, куда его свозить, кому показать. Может нас сглазили?» - сообщает Ольга поклонникам.