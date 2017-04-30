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Лолита пропустит выпускной дочери

Сегодня, 12:55
Следующий год будет выпускным для дочери популярной певицы Лолиты Милявской.

Лолита пропустит выпускной дочери
Ева проживает в Киеве с бабушкой и учится там в школе в 10 классе.

Из-за недавнего запрета на въезд на территорию Украины на протяжении трех лет певица не сможет посетить выпускной своей дочки.

Лолита пропустит выпускной дочери


Несмотря на то, что Лолита очень переживает из-за этого, она не считает, что дочку надо перевозить в Россию в столь ответственный для Евы момент.

«Ей остался последний класс в школе, и переводить ее в другую за год до окончания нецелесообразно. Очень жаль, что из-за запрета я теперь не смогу побывать на ее выпускном. Но ничто меня не сломит. У меня две родины – Украина, в которой я выросла и которую я никогда не предам, и Россия, в которой я состоялась как артистка и которую чту за ее культуру», - поведала звезда.

Надеюсь, что к тому моменту эа ситуация как-то разрешится.

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Ключевые слова: Лолита

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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