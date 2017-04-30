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Дмитрий Нагиев в привычной для себя манере поздравил Полину Гагарину

Сегодня, 13:15
На днях появилась новость о пополнении в семье популярной певицы Полины Гагариной.

Дмитрий Нагиев в привычной для себя манере поздравил Полину Гагарину
У певицы и ее мужа, фотографа Дмитрия Исхакова, родился ребенок.

Многие звезды начали отправлять поздравления с прибавлением в семье Полины.

Дмитрий Нагиев в привычной для себя манере поздравил Полину Гагарину


Известный телеведущий Дмитрий Нагиев поздравил певицу с рождением ребенка прямо в прямом эфире ток-шоу "Голос. Дети".

«Алина Сансызбай! Номер для голосования — 06. Тихо, пожалуйста. Мы обратили внимание, что Алина исполнила песню Полины Гагариной, которую мы поздравляем с рождением ребенка... Дорогая Нюша, экскурс в историю. Все наставники которые садились в это кресло, шли прямиком в роддом. Я, например, боюсь в него садиться», — сказал телеведущий.

Дмитрий Нагиев в привычной для себя манере поздравил Полину Гагарину


Мы тоже поздравляем Полину Гагарину с появлением на свет очаровательного малыша.

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Ключевые слова: Полина Гагарина, Дмитрий Нагиев

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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