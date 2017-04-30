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Наследник Алексея Чадова и Агнии Дитковските растет модником

Вчера, 23:40
Звездная пара актеров Алексей Чадов и Агния Дитковските развелись, но продолжают совместно воспитывать сына.

Наследник Алексея Чадова и Агнии Дитковските растет модником
Родители стараются окружить мальчика любовью и заботой.

Наследник Алексея Чадова и Агнии Дитковските растет модником


Актеры часто делятся снимками сына, и поклонники отмечали, что мальчик растет просто красавцем и модником.

Алексей Чадов даже водит маленького Федю в барбершоп, чтобы сделать ему стильную стрижку.

Наследник Алексея Чадова и Агнии Дитковските растет модником


«Когда был поменьше, на руках сидел во время богослужения. А сейчас уже знает, где детская комната в церкви. С папой свечки поставит и сразу к машинкам. Когда приходит ко мне домой, сначала иконку целует. Мне это кажется правильным, детей с рождения нужно приучать к этому и к духовной культуре», - делится актер.

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Ключевые слова: Агния Дитковските, Алексей Чадов

Количество просмотров: 390
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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