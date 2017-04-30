Наследник Алексея Чадова и Агнии Дитковските растет модником

Родители стараются окружить мальчика любовью и заботой.Актеры часто делятся снимками сына, и поклонники отмечали, что мальчик растет просто красавцем и модником.Алексей Чадов даже водит маленького Федю в барбершоп, чтобы сделать ему стильную стрижку.«Когда был поменьше, на руках сидел во время богослужения. А сейчас уже знает, где детская комната в церкви. С папой свечки поставит и сразу к машинкам. Когда приходит ко мне домой, сначала иконку целует. Мне это кажется правильным, детей с рождения нужно приучать к этому и к духовной культуре», - делится актер.