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Алла Довлатова беспокоится о своих детях

Сегодня, 16:32
13 апреля известная радиоведущая Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз.

Алла Довлатова беспокоится о своих детях
У звезды родилась очаровательная девочка, которую назвали Машей.

«Волнуюсь, как бы теперь с малышкой на руках успеть уделить внимание всем детям, – переживает Довлатова. – У Даши через два месяца ЕГЭ, и мы обе жутко его боимся. Дочка ходит к репетиторам, сидит за учебниками, но все равно нервничает. И ведь нужно найти время успокоить ее, подбодрить… Когда, если тут босс-молокосос моим временем, как хочет, распоряжается?»

Алла Довлатова беспокоится о своих детях


А сын знаменитости находится в таком возрасте, когда ему особенно необходима поддержка родителей.

«Паша играет в хоккейной команде «Крылья советов». Сыну не всегда удается выйти на лед, иногда приходится наблюдать за игрой со скамейки запасных, и это его очень тревожит, - поведала звезда. - Я стараюсь объяснить Паше, что не вся наша жизнь состоит из побед, иногда надо уметь смотреть на чужие триумфы».

Алла Довлатова старается уделять каждому ребенку необходимое внимание и проявлять заботу.

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Ключевые слова: Алла Довлатова

Количество просмотров: 3 276
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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