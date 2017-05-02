Алла Довлатова беспокоится о своих детях

У звезды родилась очаровательная девочка, которую назвали Машей.«Волнуюсь, как бы теперь с малышкой на руках успеть уделить внимание всем детям, – переживает Довлатова. – У Даши через два месяца ЕГЭ, и мы обе жутко его боимся. Дочка ходит к репетиторам, сидит за учебниками, но все равно нервничает. И ведь нужно найти время успокоить ее, подбодрить… Когда, если тут босс-молокосос моим временем, как хочет, распоряжается?»А сын знаменитости находится в таком возрасте, когда ему особенно необходима поддержка родителей.«Паша играет в хоккейной команде «Крылья советов». Сыну не всегда удается выйти на лед, иногда приходится наблюдать за игрой со скамейки запасных, и это его очень тревожит, - поведала звезда. - Я стараюсь объяснить Паше, что не вся наша жизнь состоит из побед, иногда надо уметь смотреть на чужие триумфы».Алла Довлатова старается уделять каждому ребенку необходимое внимание и проявлять заботу.