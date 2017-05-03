Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ирена Понарошку извинилась перед ребенком

Сегодня, 10:43
Популярная телеведущая Ирена Понарошку и ее муж Александр Глухов воспитывают сына Серафима.

Ирена Понарошку извинилась перед ребенком
Многие родители стараются дать своим детям все и пытаются найти правильный метод воспитания.

Недавно Ирена сделала вывод, что у ребенка надо периодически просить прощения.

Ирена Понарошку извинилась перед ребенком


По ее словам, это помогает наладить взаимоотношения с ребенком и в целом облегчает жизнь.

«Например, за то, что не проконтролировала громкость звука и наорала. Или раздула сюжет для социальной драмы из пустякового проступка - такое со мной тоже бывает. Оказывается, если попросить прощения, то режим «я плохая мать» сразу выключается, тянущее грудь чувство вины проходит, напряженная обстановка в доме разряжается, нежность и теплота возвращаются, - делится Понарошку. - И даже если наорала по делу, то важно транслировать, что извиняешься именно за повышенный голос, за выпученные глаза, а не за суть претензии. Из серии: «Прости, я должна была все это объяснить тебе спокойно! Осознала, признаю, буду исправляться, давай обниматься!»

Ирена Понарошку извинилась перед ребенком


Большинство подписчиков поддержали звезду, сказав, что тоже так поступают.

← Май Абрикосов попытался воссоздать об... Жанна Эппле показала откровенный сним... →

Ключевые слова: Ирена Понарошку

Количество просмотров: 988
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ирена Понарошку показала шикарный пресс и стройную фигуру в купальнике
Ирена Понарошку демонстрирует черный стиль для Тайских улиц
Ирена Понарошку и набор из трех купальников на отдых в Тайланде
Ирена Понарошку о своем наряде на наступивший 2016 год
Самое популярное за неделю
Комментарии




Катя Жужа не присутствовала на дне рождения дочки Ведущая телепроекта "Дом-2" Катя Жужа решила отдохнуть от работы.
Дмитрию Тарасова необходима поддержка Анастасии Костенко Некоторое время назад футболист Дмитрий Тарасов официально представил свою новую девушку.
Мария Максакова была лучшей подругой экс-супруги Дениса Вороненкова Несколько дней назад оперная певица и вдова погибшего Дениса Вороненкова Мария Максакова заподозрила его бывшую жену Юлию в корысти.
Мария Комиссарова разместила снимок новорожденного сына Полмесяца назад спортсменка Мария Комиссарова подарила своему супругу сына.
Ангелина Волкова узнала У Кирилла Андреева, как и почему Иванушки int чуть не сорвали свое выступление Их беседа состоялась на одной из вечеринок, где модель и колумнист Ангелина Волкова присутствовала в качестве гостьи и готовила материалы для своего канала «Светская жизнь».
Таня Терешина сделала сенсационное заявление о начале своей карьеры 30 апреля звезда 90-х Андрей Губин отмечал день рождения.
Жанна Эппле показала откровенный снимок Известная актриса Жанна Эппле в свои 52 года очень хорошо выглядит.
Ирена Понарошку извинилась перед ребенком Популярная телеведущая Ирена Понарошку и ее муж Александр Глухов воспитывают сына Серафима.
Май Абрикосов попытался воссоздать образ Данилы Козловского После участия на проекте "Дом-2" Роман Тертишный, который всем известен под именем Май Абрикосов, очень изменился.
Виктория Боня заставила переживать фанатов, гуляя с тигром Недавно бывшая участница знаменитого телепроекта "Дом-2" Виктория Боня приехала в Россию.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.