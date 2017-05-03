Ирена Понарошку извинилась перед ребенком

Недавно Ирена сделала вывод, что у ребенка надо периодически просить прощения.
По ее словам, это помогает наладить взаимоотношения с ребенком и в целом облегчает жизнь.
«Например, за то, что не проконтролировала громкость звука и наорала. Или раздула сюжет для социальной драмы из пустякового проступка - такое со мной тоже бывает. Оказывается, если попросить прощения, то режим «я плохая мать» сразу выключается, тянущее грудь чувство вины проходит, напряженная обстановка в доме разряжается, нежность и теплота возвращаются, - делится Понарошку. - И даже если наорала по делу, то важно транслировать, что извиняешься именно за повышенный голос, за выпученные глаза, а не за суть претензии. Из серии: «Прости, я должна была все это объяснить тебе спокойно! Осознала, признаю, буду исправляться, давай обниматься!»
Большинство подписчиков поддержали звезду, сказав, что тоже так поступают.