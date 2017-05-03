Мария Комиссарова разместила снимок новорожденного сына

Молодая мама часто советуется с подписчиками о том, как надо ухаживать за ребенком.
Недавно спортсменка разместила фотографию мальчика, спросив совета у своих фолловеров, что делать с коликами.
«Сегодня была бессонная ночь, кажется, начались газики или колики, не знаю, это одно и тоже, наверное. Малыш кряхтел и пукал, не знаешь, как помочь ему, кто пользовался газоотводной трубочкой? Ну, в смысле для малышей, или капли надо капать? Нам уже полмесяца, кстати», - обратилась Комиссарова.
Подписчики умилились маленьким наследником Марии.