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Мария Комиссарова разместила снимок новорожденного сына

Сегодня, 12:15
Полмесяца назад спортсменка Мария Комиссарова подарила своему супругу сына.

Мария Комиссарова разместила снимок новорожденного сына
Для Марии это первый ребенок.

Молодая мама часто советуется с подписчиками о том, как надо ухаживать за ребенком.

Мария Комиссарова разместила снимок новорожденного сына


Недавно спортсменка разместила фотографию мальчика, спросив совета у своих фолловеров, что делать с коликами.

«Сегодня была бессонная ночь, кажется, начались газики или колики, не знаю, это одно и тоже, наверное. Малыш кряхтел и пукал, не знаешь, как помочь ему, кто пользовался газоотводной трубочкой? Ну, в смысле для малышей, или капли надо капать? Нам уже полмесяца, кстати», - обратилась Комиссарова.

Мария Комиссарова разместила снимок новорожденного сына


Подписчики умилились маленьким наследником Марии.

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Ключевые слова: Мария Комиссарова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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