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Катя Жужа не присутствовала на дне рождения дочки

Сегодня, 13:35
Ведущая телепроекта "Дом-2" Катя Жужа решила отдохнуть от работы.

Катя Жужа не присутствовала на дне рождения дочки
Девушка вместе с друзьями отправилась в Кемер.

Катя радует поклонников снимками в купальнике, на которых можно заметить, что у звезды хорошая фигура.

Катя Жужа не присутствовала на дне рождения дочки


Вчера Жужа опубликовала пост с поздравлением дочке Николь в честь дня рождения.

«Моя девочка! Моя душа! Моя любовь! 02.05.2008 ты подарила мне жизнь! С появлением тебя я узнала, что такое любовь! Я безумно люблю тебя, ты для меня все! Желаю тебе много улыбок, преданных друзей, здоровья, а все остальное я тебе сама дам», - подписала совместный снимок с дочкой Катя.

Катя Жужа не присутствовала на дне рождения дочки


Поклонники возмутились тем, что ведущая уехала из России именно в день рождения девочки.

← Дмитрию Тарасова необходима поддержк...

Ключевые слова: Катя Жужа

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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