Катя Жужа не присутствовала на дне рождения дочки

Катя радует поклонников снимками в купальнике, на которых можно заметить, что у звезды хорошая фигура.
Вчера Жужа опубликовала пост с поздравлением дочке Николь в честь дня рождения.
«Моя девочка! Моя душа! Моя любовь! 02.05.2008 ты подарила мне жизнь! С появлением тебя я узнала, что такое любовь! Я безумно люблю тебя, ты для меня все! Желаю тебе много улыбок, преданных друзей, здоровья, а все остальное я тебе сама дам», - подписала совместный снимок с дочкой Катя.
Поклонники возмутились тем, что ведущая уехала из России именно в день рождения девочки.