Ольга Романовская сообщила о трудностях в семье

В их семье подрастают двое очаровательных детей.Поклонники поражаются крепким отношениям Ольги с избранником.Романовская сообщила, что и у них в семье бывали сложности, но они смогли пройти через них.«Много в нашей супружеской жизни было препятствий, через которые, не перепрыгнув, мы падали. Наверное, мы столько времени вместе и счастливы потому, что в такой ситуации один (одна) не бросал(а) второго(ую) лежать, а протягивали руку друг другу и дальше снова бежали вместе, плечом к плечу. Умейте слушать, учитесь доверять и открываться. Проблемы не решаются, если играть в молчанку. Не сохранить отношения, если впустить в них посторонних. Любви вам!» - поведала артистка.Желаем и дальше паре сохранить теплые отношения друг к другу!