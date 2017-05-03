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Ольга Романовская сообщила о трудностях в семье

Сегодня, 16:01
Бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" Ольга Романовская на протяжении десяти лет счастлива с бизнесменом Андреем.

Ольга Романовская сообщила о трудностях в семье
В их семье подрастают двое очаровательных детей.

Поклонники поражаются крепким отношениям Ольги с избранником.

Романовская сообщила, что и у них в семье бывали сложности, но они смогли пройти через них.

Ольга Романовская сообщила о трудностях в семье


«Много в нашей супружеской жизни было препятствий, через которые, не перепрыгнув, мы падали. Наверное, мы столько времени вместе и счастливы потому, что в такой ситуации один (одна) не бросал(а) второго(ую) лежать, а протягивали руку друг другу и дальше снова бежали вместе, плечом к плечу. Умейте слушать, учитесь доверять и открываться. Проблемы не решаются, если играть в молчанку. Не сохранить отношения, если впустить в них посторонних. Любви вам!» - поведала артистка.

Желаем и дальше паре сохранить теплые отношения друг к другу!

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Ключевые слова: Ольга Романовская

Количество просмотров: 3 289
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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