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Лариса Вербицкая не может вести душевные разговоры с дочкой

Сегодня, 12:18
Известная телеведущая Лариса Вербицкая поражает поклонников своим позитивным настроем.

Лариса Вербицкая не может вести душевные разговоры с дочкой
Иногда в микроблоге звезды появляются снимки ее дочери Инны.

Девушка, закончив столичный университет, устроилась на работу в сфере связей с общественностью.

Лариса Вербицкая не может вести душевные разговоры с дочкой


Инна вспоминает, что будучи подростком тяжело отреагировала на слова мамы, из-за чего перестала есть и стремительно худела.

Прошло уже много лет с этого времени, но мама с дочкой все еще не могут откровенно разговаривать друг с другом.

Лариса Вербицкая не может вести душевные разговоры с дочкой


«Говорить мы можем, конечно, на любые темы, но это не значит, что предельно откровенно. Я очень дозировано выдаю информацию. Только если Инночка готова ее принять. Тем более не делаю никаких замечаний. Если и высказываю свое мнение, то нахожу такой момент, чтобы не ранить, не обидеть. Стараюсь, чтобы от этого польза была», - сообщила звезда.

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Ключевые слова: Лариса Вербицкая

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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