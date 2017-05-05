Лариса Вербицкая не может вести душевные разговоры с дочкой

Иногда в микроблоге звезды появляются снимки ее дочери Инны.Девушка, закончив столичный университет, устроилась на работу в сфере связей с общественностью.Инна вспоминает, что будучи подростком тяжело отреагировала на слова мамы, из-за чего перестала есть и стремительно худела.Прошло уже много лет с этого времени, но мама с дочкой все еще не могут откровенно разговаривать друг с другом.«Говорить мы можем, конечно, на любые темы, но это не значит, что предельно откровенно. Я очень дозировано выдаю информацию. Только если Инночка готова ее принять. Тем более не делаю никаких замечаний. Если и высказываю свое мнение, то нахожу такой момент, чтобы не ранить, не обидеть. Стараюсь, чтобы от этого польза была», - сообщила звезда.