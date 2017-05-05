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Йен Сомерхолдер и Никки Рид ожидают пополнения в семье

Сегодня, 16:21
Несколько недель назад семейная пара актеров Йен Сомерхолдер и Никки Рид принимали поздравления в честь двухлетней годовщины свадьбы.

Йен Сомерхолдер и Никки Рид ожидают пополнения в семье
Звездная семья является очень популярной, за их жизнью следят множество поклонников.

Сегодня, 5 мая, актеры решили порадовать своих подписчиков.

Они опубликовали снимок, на котором можно увидеть, что Никки Рид находится в ожидании малыша.

Йен Сомерхолдер и Никки Рид ожидают пополнения в семье


«Обращение к нашим друзьям, близким и всему остальному миру. За свои 38 лет на этой земле я никогда не испытывал ничего более сильного и прекрасного, чем это. Я не могу представить ничего более захватывающего, чем следующую главу жизни, и мы хотели бы, чтобы вы узнали об этом первыми именно от нас. Этот момент стал самым особенным для нас, и мы хотели продержать это в секрете между нами тремя как можно дольше для того, чтобы насладиться этим временем друг с другом и нашим малышом, который очень быстро растет… поскольку это то, что они делают, они растут очень быстро. Спасибо за вашу положительную энергию. С любовью, Йен», — сообщил Йен в Инстаграм.

Кстати для обоих актеров это будет первый ребенок.

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Ключевые слова: Йен Сомерхолдер, Никки Рид

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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