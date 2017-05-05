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Джессика Бил не желает, чтобы ее сын посвятил себя музыке

Сегодня, 16:35
Некоторое время назад популярная актриса Джессика Бил дала откровенное интервью.

Джессика Бил не желает, чтобы ее сын посвятил себя музыке
По признанию женщины, она не не желает, чтобы ее сын ушел в шоу-бизнес.

Джессика рассказала о желании Сайласа, который родился в браке с певцом Джастином Темберлейком, стать музыкантом.

Но актриса искренне надеется, что через какое-то время мальчик передумает.

Джессика Бил не желает, чтобы ее сын посвятил себя музыке


«Я бы хотела, чтобы наш ребенок унаследовал от Джастина его обаяние или чувство юмора. Вообще, есть много вещей, которые я бы хотела, чтобы передались Сайласу от Джастина. Но есть кое-что, что я своему сыне не желаю. Я действительно не хочу, чтобы он стал музыкантом» , — сообщила звезда.

Джессика по своему опыту знает, что у певцов довольно мало времени, которое они могут посвятить своей семье.

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Ключевые слова: Джессика Бил

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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