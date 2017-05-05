Джессика Бил не желает, чтобы ее сын посвятил себя музыке

По признанию женщины, она не не желает, чтобы ее сын ушел в шоу-бизнес.Джессика рассказала о желании Сайласа, который родился в браке с певцом Джастином Темберлейком, стать музыкантом.Но актриса искренне надеется, что через какое-то время мальчик передумает.«Я бы хотела, чтобы наш ребенок унаследовал от Джастина его обаяние или чувство юмора. Вообще, есть много вещей, которые я бы хотела, чтобы передались Сайласу от Джастина. Но есть кое-что, что я своему сыне не желаю. Я действительно не хочу, чтобы он стал музыкантом» , — сообщила звезда.Джессика по своему опыту знает, что у певцов довольно мало времени, которое они могут посвятить своей семье.