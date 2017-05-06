Ольга Гажиенко рассказала о планах на второго ребенка

Мальчику недавно исполнилось 4 года.Ольга делится с подписчиками информацией о своем любимом сыне.Но с недавних пор некоторые фолловеры в комментариях начали задавать вопрос о втором ребенке.«Очень часто стали писать, что нам пора второго. Верю, что с добрыми мыслями, но все же считаю, что это очень серьезный и личный вопрос. Рожать нам, воспитывать нам, обеспечивать тоже нам, поэтому и решать только нам. А слово «пора» я вообще не понимаю. Кто решает, когда, кому и что пора?! И, если кто не в курсе, то реальный способ зачатия ребенка определенного пола еще не придумали. Поэтому, как минимум, странно говорить, что нам девочку надо», - поведала Гажиенко.Ольге не нравятся такие советы, и по ее мнению, их оставляют те, кто еще не рожал детей.