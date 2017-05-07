Айза Анохина устроила детский праздник в честь сына

Недавно мальчик праздновал семилетие. В честь такого важного события Айза закатила роскошный праздник в стиле "Звездных войн".На торжество также были приглашены ведущая телепроекта "Дом-2" Ксения Бородина с детьми и бывшая участница шоу Елена Бушина, также со своими наследниками.«Боже! Моему мальчику уже семь лет! Он совсем большой! Такой веселый! Умный! Красивый! Хитрый и требовательный! Самый желанный! Нежный! Добрый и настоящий мужчина! Спасибо Богу, что ты есть у нас! Спасибо, что делаешь нас счастливыми! Спасибо за этот океан любви, который ты даешь! Спасибо за все приключения, которые мы проходим вместе, и за опыт, которому ты меня научил! Мы все любим тебя, Сэм! До коликов в животе! Я ни минуты не могу без тебя! И не хочу! Ты самый главный наш хулиган! Будь счастлив, малыш! Тебе семь!» - сообщила Айза.Кстати празднование дня рождения не пропустил и отец ребенка рэпер Гуф.