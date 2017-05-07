Оксана Самойлова рассказала о сложностях многодетной мамы

Теперь Оксана считается многодетной мамой, так как это уже третий ребенок в семье.На днях Самойлова порадовала поклонников новой фотографией с тремя дочками.Молодая мама признается, что старшие наследницы любят наблюдать за малышкой, сидя у ее кроватки.«Опасные няньки! Все пытаются маленькую накормить конфетками и одарить игрушками. Лею еще очень волнует вопрос: «почему Майя так много спит?» И она ее всегда хочет разбудить. Забот, конечно, прибавилось, но они такие приятные!» - поведала Оксана подписчикам.По словам женщины, проконтролировать каждого ребенка бывает очень тяжело.