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Оксана Самойлова рассказала о сложностях многодетной мамы

Сегодня, 13:46
Оксана Самойлова 27 апреля подарила своему мужу Джигану дочку.

Оксана Самойлова рассказала о сложностях многодетной мамы
Теперь Оксана считается многодетной мамой, так как это уже третий ребенок в семье.

На днях Самойлова порадовала поклонников новой фотографией с тремя дочками.

Оксана Самойлова рассказала о сложностях многодетной мамы


Молодая мама признается, что старшие наследницы любят наблюдать за малышкой, сидя у ее кроватки.

«Опасные няньки! Все пытаются маленькую накормить конфетками и одарить игрушками. Лею еще очень волнует вопрос: «почему Майя так много спит?» И она ее всегда хочет разбудить. Забот, конечно, прибавилось, но они такие приятные!» - поведала Оксана подписчикам.

Оксана Самойлова рассказала о сложностях многодетной мамы


По словам женщины, проконтролировать каждого ребенка бывает очень тяжело.

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Ключевые слова: Оксана Самойлова

Количество просмотров: 4 199
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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