Взрослая дочь Ольги Картунковой удивила своей красотой

У звезды двое детей, дочь Виктория и сын Александр.Недавно дочка артистки праздновала совершеннолетие. Ольга в честь этого радостного события поделилась с подписчиками фотографией Виктории, поразив красотой девушки.«Моя радость, моя жизнь, моя гордость! Тебе сегодня 18 лет! Ты такая большая, и такая еще маленькая. Сколько тебя ждет впереди! Столько всего интересного! Мы достойно воспитали тебя, постарайся пронести это через всю свою жизнь. Мы не идеальные родители, но знай и помни, что все сделанное было из-за любви и уважения к тебе! Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастлив. Береги себя, это важно. С днем рождения!» - сообщила актриса.Картункова старается привить своим детям самостоятельность, давая им возможность самим принимать важные решения.