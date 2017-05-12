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Взрослая дочь Ольги Картунковой удивила своей красотой

Сегодня, 10:37
Известная актриса Ольга Картункова старается растить своих детей в атмосфере любви и заботы.

Взрослая дочь Ольги Картунковой удивила своей красотой
У звезды двое детей, дочь Виктория и сын Александр.

Взрослая дочь Ольги Картунковой удивила своей красотой


Недавно дочка артистки праздновала совершеннолетие. Ольга в честь этого радостного события поделилась с подписчиками фотографией Виктории, поразив красотой девушки.

Взрослая дочь Ольги Картунковой удивила своей красотой


«Моя радость, моя жизнь, моя гордость! Тебе сегодня 18 лет! Ты такая большая, и такая еще маленькая. Сколько тебя ждет впереди! Столько всего интересного! Мы достойно воспитали тебя, постарайся пронести это через всю свою жизнь. Мы не идеальные родители, но знай и помни, что все сделанное было из-за любви и уважения к тебе! Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был счастлив. Береги себя, это важно. С днем рождения!» - сообщила актриса.

Взрослая дочь Ольги Картунковой удивила своей красотой


Картункова старается привить своим детям самостоятельность, давая им возможность самим принимать важные решения.

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Ключевые слова: Ольга Картункова

Количество просмотров: 5 720
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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