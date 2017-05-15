Эммануил Виторган сообщил об успехах любимого внука Платона

Ксения не любит рассказывать общественности о своем мальчике.Но дедушка Платона Эммануил Виторган в программе "Ты не поверишь!" поведал о том, каким прекрасным ребенком растет его внук.«Представляете, он вообще не плачет, потрясающий ребенок! Очень хороший мальчик, позитивный, улыбчивый. Капризничать начал только недавно, у Платона резался первый зубик, который, конечно же, доставлял ему неприятности, - делится Эммануил Виторган. – А вообще, он похож на меня, и на Максима в детстве. Такой же пухленький растет, как папа!»Кстати некоторое время назад Ксения и Максим отправились на отдых в Азию, оставив сына в России.