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Эммануил Виторган сообщил об успехах любимого внука Платона

Сегодня, 11:43
18 мая знаменитая пара отечественных звезд Ксения Собчак и Максим Виторган будут отмечать полгода своему сыну Платону.

Эммануил Виторган сообщил об успехах любимого внука Платона
Ксения не любит рассказывать общественности о своем мальчике.

Но дедушка Платона Эммануил Виторган в программе "Ты не поверишь!" поведал о том, каким прекрасным ребенком растет его внук.

Эммануил Виторган сообщил об успехах любимого внука Платона


«Представляете, он вообще не плачет, потрясающий ребенок! Очень хороший мальчик, позитивный, улыбчивый. Капризничать начал только недавно, у Платона резался первый зубик, который, конечно же, доставлял ему неприятности, - делится Эммануил Виторган. – А вообще, он похож на меня, и на Максима в детстве. Такой же пухленький растет, как папа!»

Эммануил Виторган сообщил об успехах любимого внука Платона


Кстати некоторое время назад Ксения и Максим отправились на отдых в Азию, оставив сына в России.

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Ключевые слова: Максим Виторган, Ксения Собчак, Эммануил Виторган

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Ты не поверишь!»

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