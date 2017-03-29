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Анджелина Джоли в "День Матери" выглядела жутко истощенной

Вчера, 15:21
Папарацци встретили актрису Анджелину Джоли, выходящую из ресторана "Beauty & Essex", который находится в Лос-Анджелесе.

Анджелина Джоли в "День Матери" выглядела жутко истощенной
Компанию многодетной маме составил один из её шестерых детей, 13-летний Пакс. Видимо там они решили отметить "День Матери", который в Америке отмечали 14 мая.

Анджелина Джоли в "День Матери" выглядела жутко истощенной


Многие отмечают, что для 13 лет мальчик выглядит очень взрослым. А вот Анджелина для своего 41 года выглядела наоборот очень истощенной и исхудавшей. Конечно, последние события в её жизни заставили пересмотреть не только взгляды на мужчин, но и заставить еще больше работать и, что естественно, тратить нервы на развод, выяснения отношений и прочее.

Анджелина Джоли в "День Матери" выглядела жутко истощенной


Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились 23 августа 2014 года во Франции в их поместье Chateau Miraval, и развелись в сентябре 2016.

Анджелина Джоли в "День Матери" выглядела жутко истощенной


Хотя в данный момент ходят слухи о том, что пара вновь начала тайно встречаться, но никак не афишировать это, чтобы (цитата) "не запутывать детей". Как вы считаете, есть надежда на то, что Джоли и Питт вновь начнут жить вместе?

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Ключевые слова: Анджелина Джоли

Количество просмотров: 7 280
Автор: Mysha

Автор фото: dailymail.co.uk

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