Анджелина Джоли в "День Матери" выглядела жутко истощенной

Компанию многодетной маме составил один из её шестерых детей, 13-летний Пакс. Видимо там они решили отметить "День Матери", который в Америке отмечали 14 мая.Многие отмечают, что для 13 лет мальчик выглядит очень взрослым. А вот Анджелина для своего 41 года выглядела наоборот очень истощенной и исхудавшей. Конечно, последние события в её жизни заставили пересмотреть не только взгляды на мужчин, но и заставить еще больше работать и, что естественно, тратить нервы на развод, выяснения отношений и прочее.Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились 23 августа 2014 года во Франции в их поместье Chateau Miraval, и развелись в сентябре 2016.Хотя в данный момент ходят слухи о том, что пара вновь начала тайно встречаться, но никак не афишировать это, чтобы (цитата) "не запутывать детей". Как вы считаете, есть надежда на то, что Джоли и Питт вновь начнут жить вместе?