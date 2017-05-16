Анжелика Варум защитили молодого человека дочери

Для фото позировали сама Варум, ее муж Леонид Агутин и дочка Лиза с возлюбленным Марком Анджело.Но подписчики начали оставлять нелестные комментарии в Интернете, подчеркивая странный образ молодого человека.И вот наконец Анжелика решила внести ясность и ответить на комментарии фолловеров.«Спешу выступить в защиту моего «зятя»… Его зовут Марк, ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек. Направление, которое он «исповедует», называется «концептуальный рок». За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк – лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек. Из кармических совпадений: его маму тоже зовут Мария, и мы обе родились в мае, а Марк, как и мой муж, родился в июле», – сообщила певица.Отметим, что Варум и Агутин одобрили выбор дочери и только рады за нее.