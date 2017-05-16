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Анжелика Варум защитили молодого человека дочери

Сегодня, 11:29
Совсем недавно в микроблоге известной певицы Анжелики Варум была размещена фотография, которая вызвала бурную реакцию пользователей.

Анжелика Варум защитили молодого человека дочери
Для фото позировали сама Варум, ее муж Леонид Агутин и дочка Лиза с возлюбленным Марком Анджело.

Но подписчики начали оставлять нелестные комментарии в Интернете, подчеркивая странный образ молодого человека.

Анжелика Варум защитили молодого человека дочери


И вот наконец Анжелика решила внести ясность и ответить на комментарии фолловеров.

«Спешу выступить в защиту моего «зятя»… Его зовут Марк, ему 21 год. Его отец и мама родились и выросли на Кубе. Марк родился в Америке. Он потрясающий музыкант, без вредных привычек. Направление, которое он «исповедует», называется «концептуальный рок». За его плечами несколько профессиональных альбомов. Марк – лидер группы, виртуозный барабанщик, замечательный певец и очень тонкий, деликатный человек. Из кармических совпадений: его маму тоже зовут Мария, и мы обе родились в мае, а Марк, как и мой муж, родился в июле», – сообщила певица.

Анжелика Варум защитили молодого человека дочери


Отметим, что Варум и Агутин одобрили выбор дочери и только рады за нее.

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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