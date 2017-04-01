Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы

Максим довольно часто публикует забавные кадры малышей в блоге, а сегодня появилась целая фотосессия. По картинкам видно, что Гарри и Лиза собираются на прогулку.
"Я ему говорю: Гарри, ну встань рядом с Лизой! - Встал. Я ему: Ну улыбнись! - Улыбнулся. Листайте"
- подписал снимки папа Максим.
"Боже мой, какие же они очаровательные"
"Счастья вашим пончикам"
"Просто удовольствие смотреть на таких милых деток"
- пишут фолловеры.
Ключевые слова: Максим Галкин
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Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com
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