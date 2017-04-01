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Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы

Вчера, 22:53
Очаровательные детки Максима Галкина и Аллы Пугачевой продолжают покорять Интернет.

Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы
Максим довольно часто публикует забавные кадры малышей в блоге, а сегодня появилась целая фотосессия. По картинкам видно, что Гарри и Лиза собираются на прогулку.

"Я ему говорю: Гарри, ну встань рядом с Лизой! - Встал. Я ему: Ну улыбнись! - Улыбнулся. Листайте"

- подписал снимки папа Максим.

Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы


Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы


"Боже мой, какие же они очаровательные"

"Счастья вашим пончикам"

"Просто удовольствие смотреть на таких милых деток"

- пишут фолловеры.

Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы

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Ключевые слова: Максим Галкин

Количество просмотров: 4 511
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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