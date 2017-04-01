Максим Галкин очаровал фотографиями подросших Гарри и Лизы

Максим довольно часто публикует забавные кадры малышей в блоге, а сегодня появилась целая фотосессия. По картинкам видно, что Гарри и Лиза собираются на прогулку."Я ему говорю: Гарри, ну встань рядом с Лизой! - Встал. Я ему: Ну улыбнись! - Улыбнулся. Листайте"- подписал снимки папа Максим."Боже мой, какие же они очаровательные""Счастья вашим пончикам""Просто удовольствие смотреть на таких милых деток"- пишут фолловеры.