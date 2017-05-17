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Марина Анисина и Никита Джигурда объявили, когда родится их сын

Сегодня, 01:14
Сегодня в столице прошла пресс-конференция, в которой участвовали Марина Анисина и Никита Джигурда.

Марина Анисина и Никита Джигурда объявили, когда родится их сын
В начале мая пара объявила о том, что они воссоединились. Напомним, что некоторое время назад был оформлен развод.

Марина Анисина и Никита Джигурда объявили, когда родится их сын


Теперь же СМИ сообщают о том, что Марина находится в ожидании третьего ребенка.

Марина Анисина и Никита Джигурда объявили, когда родится их сын


«Через полгода узнаете», - поведала женщина.

По словам Анисиной, в их семью вмешались недоброжелатели и все испортили, предоставляя ложную информацию.

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Ключевые слова: Никита Джигурда, Марина Анисина

Количество просмотров: 10 101
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр с пресс-конференции

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Марина Анисина и Никита Джигурда объявили, когда родится их сын Сегодня в столице прошла пресс-конференция, в которой участвовали Марина Анисина и Никита Джигурда.
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