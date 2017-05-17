Марина Анисина и Никита Джигурда объявили, когда родится их сын

В начале мая пара объявила о том, что они воссоединились. Напомним, что некоторое время назад был оформлен развод.Теперь же СМИ сообщают о том, что Марина находится в ожидании третьего ребенка.«Через полгода узнаете», - поведала женщина.По словам Анисиной, в их семью вмешались недоброжелатели и все испортили, предоставляя ложную информацию.