Марина Анисина и Никита Джигурда объявили, когда родится их сын

В начале мая пара объявила о том, что они воссоединились. Напомним, что некоторое время назад был оформлен развод.
Теперь же СМИ сообщают о том, что Марина находится в ожидании третьего ребенка.
«Через полгода узнаете», - поведала женщина.
По словам Анисиной, в их семью вмешались недоброжелатели и все испортили, предоставляя ложную информацию.
Ключевые слова: Никита Джигурда
, Марина Анисина
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр с пресс-конференции
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