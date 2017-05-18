Дочь Елены Подкаминской долго не принимала нового возлюбленного мамы

Актриса не любит афишировать свою личную жизнь.Елена воспитывает дочь Полину от бывшего мужа Александра Пляцева.Сейчас звезда ждет второго ребенка от своего нового избранника. Елена рассказала журналистам о том, как было тяжело подружить дочь с возлюбленным.«Конечно, у Полины сейчас много вопросов, она пытается понять суть новых обстоятельств. Если бы вы знали, какое количество месяцев вокруг этой темы выстраивалась огромная работа. Мой папа, спасибо ему большое, придумал целый цикл сказок, чтобы метафорически, а не впрямую открыть для Полины смысл перемен в нашей жизни, и Полина все поняла и удивительно на это откликнулась. Мой избранник тоже человек интеллигентный и умный, он очень грамотно строит свои отношения с Полиной», - поведала Подкаминская.Отметим, что Елена и ее экс-супруг смогли остаться друзьями после развода.