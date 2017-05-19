Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко завершают обустройство дома

Сегодня, 10:39
Фанаты с интересом следят за тем, как развиваются отношения известной пары, футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко завершают обустройство дома
Влюбленные часто публикуют в микроблогах фотографии друг с другом.

Недавно Тарасов разместил в Инстаграм снимок, где они с Настей занимаются обустройством дома.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко завершают обустройство дома


«Остались последние штрихи. Заказываем шторы в наш дом», - сообщил Дмитрий.

Фанаты сразу же начали оставлять комментарии под постом.

← Участник "Би-2" задержан с марихуанной Алексей Чадов раскрыл правду о новом р... →

Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко

Количество просмотров: 5 369
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Дмитрий Тарасов познакомил свою дочку с Анастасией Костенко
Анастасия Костенко подверглась пластической операции
Дмитрий Тарасов отпраздновал 30-летие с новой избранницей
Дмитрий Тарасов намекнул на то, что он теперь не свободен
Самое популярное за неделю
Комментарии




Ретро-снимок Аллы Пугачевой произвел фурор в Сети Сегодня, 19 мая, в России отмечается особенный праздник - День пионерии.
У Евгения Кафельникова состоялся серьезный разговор с парнем дочери В этом году общественность узнала о новом романе модели Алеси Кафельниковой с рэпером Глебом Голубиным, выступающим под псевдонимом Pharaoh.
Алена Кравец попыталась ответить на критику Популярная певица Алена Кравец является мамой замечательной дочки Даниеллы.
Борис Грим выразился касательно вопроса о смене пола В прошлом году СМИ сообщили шокирующую новость о том, что экс-участник группы "Братья Грим" Борис Бурдаев собирается сменить пол.
Беременная Надя Ручка не понимает жестокость современных людей Совсем недавно СМИ сообщили об интересном положении солистки популярной группы "Блестящие" Нади Ручки.
Оксана Самойлова продемонстрировала постройневшую фигуру после родов 27 апреля известный рэпер Джиган принимал поздравления с рождением дочки.
Елена Захарова показала фигуру в откровенном платье 41-летняя актриса Елена Захарова поражает публику своим цветущим видом.
Катя Жужа оторвала дочь от учебы, чтобы взять с собой на "Дом-2" Ведущая главной телестройки страны Катя Жужа недавно улетела на Сейшельские острова, чтобы вещать оттуда о жизни участников.
Алексей Чадов раскрыл правду о новом романе Известный актер Алексей Чадов не любит рассказывать о своей личной жизни.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко завершают обустройство дома Фанаты с интересом следят за тем, как развиваются отношения известной пары, футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.