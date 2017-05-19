Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко завершают обустройство дома

Фанаты с интересом следят за тем, как развиваются отношения известной пары, футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко.
Влюбленные часто публикуют в микроблогах фотографии друг с другом.
Недавно Тарасов разместил в Инстаграм снимок, где они с Настей занимаются обустройством дома.
«Остались последние штрихи. Заказываем шторы в наш дом», - сообщил Дмитрий.
Фанаты сразу же начали оставлять комментарии под постом.
Ключевые слова: Дмитрий Тарасов
, Анастасия Костенко
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