Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко завершают обустройство дома

Фанаты с интересом следят за тем, как развиваются отношения известной пары, футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко.

Влюбленные часто публикуют в микроблогах фотографии друг с другом.Недавно Тарасов разместил в Инстаграм снимок, где они с Настей занимаются обустройством дома.«Остались последние штрихи. Заказываем шторы в наш дом», - сообщил Дмитрий.Фанаты сразу же начали оставлять комментарии под постом.