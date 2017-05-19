Катя Жужа оторвала дочь от учебы, чтобы взять с собой на "Дом-2"

На островах девушка пробудет около полутора месяцев.Катя не захотела расставаться со своей любимой дочкой на такой длительный срок.Поэтому было принято решение завершить обучение Николь в школе на несколько недель раньше и взять девочку с собой.«Кто искал Николь? А вот же она, рядышком. Куда ж я без нее полечу? Конечно, она со мной Летим на Сейшелы. Сбежали из школы на 10 дней раньше. Летим надолго. Полтора месяца на острове будет», - сообщила Жужа фолловерам.Напомним, что некоторое время назад Катю на телепроекте повысили, раньше она вела лишь новости шоу.