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Катя Жужа оторвала дочь от учебы, чтобы взять с собой на "Дом-2"

Сегодня, 11:51
Ведущая главной телестройки страны Катя Жужа недавно улетела на Сейшельские острова, чтобы вещать оттуда о жизни участников.

Катя Жужа оторвала дочь от учебы, чтобы взять с собой на "Дом-2"
На островах девушка пробудет около полутора месяцев.

Катя Жужа оторвала дочь от учебы, чтобы взять с собой на "Дом-2"


Катя не захотела расставаться со своей любимой дочкой на такой длительный срок.

Поэтому было принято решение завершить обучение Николь в школе на несколько недель раньше и взять девочку с собой.

Катя Жужа оторвала дочь от учебы, чтобы взять с собой на "Дом-2"


«Кто искал Николь? А вот же она, рядышком. Куда ж я без нее полечу? Конечно, она со мной Летим на Сейшелы. Сбежали из школы на 10 дней раньше. Летим надолго. Полтора месяца на острове будет», - сообщила Жужа фолловерам.

Напомним, что некоторое время назад Катю на телепроекте повысили, раньше она вела лишь новости шоу.

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Ключевые слова: Катя Жужа

Количество просмотров: 3 094
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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