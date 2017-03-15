В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей

Очень атмосферное семейное фото королевской четы удалось получить фотографу издания GQ - снимок был сделан в апреле, однако увидел свет только сейчас. В кадре Кейт и Уильям с детьми позируют на фоне красивого сада, а на заднем плане резвится любимый пёс Люпо.Напомним, что они воспитывают двоих детей: 22 июля 2013 года на свет появился принц Георг Александр Луи, а 2 мая 2015 года родилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана, одно из имен которой посвящено матери принца Уильяма, принцессе Диане.