Напомним, что они воспитывают двоих детей: 22 июля 2013 года на свет появился принц Георг Александр Луи, а 2 мая 2015 года родилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана, одно из имен которой посвящено матери принца Уильяма, принцессе Диане.
В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей
Вчера, 20:46
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям позируют фотографу вместе с детьми.
Очень атмосферное семейное фото королевской четы удалось получить фотографу издания GQ - снимок был сделан в апреле, однако увидел свет только сейчас. В кадре Кейт и Уильям с детьми позируют на фоне красивого сада, а на заднем плане резвится любимый пёс Люпо.
Напомним, что они воспитывают двоих детей: 22 июля 2013 года на свет появился принц Георг Александр Луи, а 2 мая 2015 года родилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана, одно из имен которой посвящено матери принца Уильяма, принцессе Диане.
Напомним, что они воспитывают двоих детей: 22 июля 2013 года на свет появился принц Георг Александр Луи, а 2 мая 2015 года родилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана, одно из имен которой посвящено матери принца Уильяма, принцессе Диане.
← Рианна готовится впервые стать мамой
Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принц Уильям
Количество просмотров: 4 706
Количество просмотров: 4 706
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, GQ
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, GQ
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей Герцогиня Кембриджская и принц Уильям позируют фотографу вместе с детьми.
Екатерина Климова показала стройную фигуру на отдыхе в Иордании Актриса Екатерина Климова в компании сыновей отдыхает в Иордании и делится новыми фото с поклонниками.
Миранда Керр вышла замуж Знаменитая модель и бывшая супруга актера Орландо Блума Миранда Керр вновь не свободна.
Анна Седокова в полупрозрачном наряде в компании дочери на премии RU.TV Певица Анна Седокова, совсем недавно ставшая мамой в третий раз, посетила церемонию канала RU.TV.
Полина Гагарина выбрала чёрный наряд с глубоким вырезом для премии RU.TV Певица Полина Гагарина прошла по торжественной дорожке премии RU.TV.
Группа «Фабрика» пришла на премию RU.TV в мужских костюмах Солистки группы "Фабрика" вышли в свет в весьма необычных образах.
Ольга Бузова появилась на публике в доспехах и с мечом Скандальная телеведущая Ольга Бузова пришла на премию RU.TV в образе Зены - королевы воинов.
«Золотой» наряд Шакиры вызвал бурное обсуждение в сети Латиноамериканская исполнительница Шакира представила свой новый альбом в невероятном платье.