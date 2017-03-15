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В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей

Вчера, 20:46
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям позируют фотографу вместе с детьми.

В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей
Очень атмосферное семейное фото королевской четы удалось получить фотографу издания GQ - снимок был сделан в апреле, однако увидел свет только сейчас. В кадре Кейт и Уильям с детьми позируют на фоне красивого сада, а на заднем плане резвится любимый пёс Люпо.

В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей


В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей


Напомним, что они воспитывают двоих детей: 22 июля 2013 года на свет появился принц Георг Александр Луи, а 2 мая 2015 года родилась принцесса Шарлотта Елизавета Диана, одно из имен которой посвящено матери принца Уильяма, принцессе Диане.

В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей


В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей


В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей


В сети появился новый снимок Кейт Миддлтон и принца Уильяма в компании детей

← Рианна готовится впервые стать мамой

Ключевые слова: Кейт Миддлтон, принц Уильям

Количество просмотров: 4 706
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, GQ

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