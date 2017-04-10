Анна Седокова впервые выложила фото новорожденного сына

Почти два месяца назад популярная исполнительница Анна Седокова стала мамой в третий раз - на свет появился сын, которому звезда дала очень необычное имя - Гектор. Такое решение вызвало бурю споров среди подписчиков Анны, главной претензией которых было то, что ребенку в будущем будет очень непросто с таким именем. Однако, менять своё решение Седокова, похоже, не будет.Тем временем в блоге певицы появилось самое первое фото Гектора - запись Седокова посвятила сегодняшнему Дню защиты детей. "Нашим деткам очень нужна защита. Всем деткам нужна. От ветра, урагана, плохого слова... Они маленькие и беззащитные, даже когда выше нас ростом. Я знаю, как сложно с одним. Теперь знаю и как с тремя. Но чтобы не случилось, чтобы они нам не говорили, их просто нужно любить сильно сильно. Когда у меня спрашивают - дайте совет по воспитанию, я предлагаю лишь одно - если у вас проблемы в отношениях с детьми - просто положите их спать. Проведите с ними вечер, выслушайте , не осуждайте и просто скажите - я всегда буду рядом. Чтобы не случилось . Я всегда буду рядом, мои Алина,Моника и Гектор" - написала певица.