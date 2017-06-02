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Старшая дочь Анны Седовокой не одобряет ее откровенные снимки

Сегодня, 01:44
Певица Анна Седокова души не чает в своих детях, двоих дочерях и сыне.

Старшая дочь Анны Седовокой не одобряет ее откровенные снимки
На днях Седокова рассказала подписчикам о том, что Алина, старшая дочка, стыдится своей мамы.

Дочка не хочет, чтобы родительница выставляла на показ свое тело.

Старшая дочь Анны Седовокой не одобряет ее откровенные снимки


«Помните, я делала пост, в котором употребила фразу, что нас трое, и у всех разные фамилии. Ох, сколько в меня камней после этого побросали, вы себе даже не представляете! Что только люди не говорили, причем я сама же дала им повод для оскорблений. И вот однажды я увидела переписку Алины, где она меня защищала. Дочь писала: «Если кто-то из вас тронет мою семью, я скажу все, что о вас думаю. Я никогда не позволю обижать моих родных». И тогда я поняла, что 12-летняя девочка из-за перипетий в моей личной жизни вынуждена защищаться. В этот момент мне стало прямо жутко», - сообщила Анна.

Отметим, что недавно став мамой, певица уже возобновила сольную карьеру.

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Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 4 381
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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