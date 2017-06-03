Экс-муж Анны Седоковой организовал экстремальный отдых для своей дочери

Младшая дочь Седоковой осталась в Америке с отцом Максимом Чернявским.
На днях Максим устроил любимой дочери экстремальный отдых.
«Полетели. Если честно, мне было очень не по себе делать такой, пусть даже легкий, но экстрим с Моникой… Но еще в первый день отдыха она увидела в небе желтый парашют и с тех пор каждый день просила: «В небо!» И когда мы все же решились, взлетели, она просто кричала от восторга и требовала еще!» - сообщил Чернявский.
Фанаты заметили, что рядом с дочерью Максим выглядит счастливым.