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Экс-муж Анны Седоковой организовал экстремальный отдых для своей дочери

Вчера, 20:53
Недавно популярная певица Анна Седокова решила вернуться из США в Москву, чтобы заняться сольным творчеством.

Экс-муж Анны Седоковой организовал экстремальный отдых для своей дочери
Анна взяла с собой недавно рожденного сына и старшую дочку Алину.

Экс-муж Анны Седоковой организовал экстремальный отдых для своей дочери


Младшая дочь Седоковой осталась в Америке с отцом Максимом Чернявским.

На днях Максим устроил любимой дочери экстремальный отдых.

Экс-муж Анны Седоковой организовал экстремальный отдых для своей дочери


«Полетели. Если честно, мне было очень не по себе делать такой, пусть даже легкий, но экстрим с Моникой… Но еще в первый день отдыха она увидела в небе желтый парашют и с тех пор каждый день просила: «В небо!» И когда мы все же решились, взлетели, она просто кричала от восторга и требовала еще!» - сообщил Чернявский.

Фанаты заметили, что рядом с дочерью Максим выглядит счастливым.

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Ключевые слова: Анна Седокова, Максим Чернявский

Количество просмотров: 3 133
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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